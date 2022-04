Tombense x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Vasco e Tombense se enfrentam neste domingo (1), no Soares de Azevedo, a partir das 18h (de Brasília), pela quarta rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tombense x Vasco DATA Domingo, 1 de maio de 2022 LOCAL Estádio Soares de Azevedo - Muriaé, MG HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz de Freitas

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes e Hugo Savio Xavier

Quarto árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

VAR: Vinicius Furlan

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (1), no Estádio Soares de Azevedo.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de conquistar a primeira vitória na Série B (bateu a Ponte Preta por 1 a 0) no meio da semana, o Vasco respira após três empates seguidos.

Pressionado nas últimas semanas, Zé Ricardo mexeu na equipe, mas está ciente que a equipe precisa de mais apesar da importância do resultado alcançado.

"Aos poucos, vamos achando soluções. Um resultado não quer dizer nada. Se não formos bem em Tombos, as cobranças vão voltar. Os adversários são duros, se preparam muito bem. Temos que trabalhar, como estamos trabalhando desde o início. Soubemos jogar um jogo que não é o que a gente quer, mas que a Série B exige. Muito intenso, grandes duelos. Foi um resultado muito importante para o clube, para dar tranquilidade para ir para a próxima rodada", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Tombense, flertando com a zona de rebaixamento, registra quatro empates na Segundona, e busca o primeiro triunfo.

As equipes voltam a se enfrentar um ano após a vitória do Vasco por 2 a 1, pela segunda fase da Copa do Brasil.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 0 Vasco Série B 23 de abril de 2022 Vasco 1 x 0 Ponte Preta Série B 27 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x CSA Série B 7 de maio de 2022 19h Vasco x Bahia Série B 15 de maio de 2022 16h (de Brasília)

TOMBENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 1 x 1 Cruzeiro Série B 23 de abril de 2022 Vila Nova 1 x 1 Tombense Série B 27 de abril de 2022

Próximas partidas