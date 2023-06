Tombense x Novorizontino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (24), em Muriaé; veja como acompanhar na TV e na internet

O Tombense recebe o Novorizontino se enfrentam neste sábado (24), às 18h15 (de Brasília), no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Na zona de rebaixamento, com apenas nove pontos, o Tombense busca emplacar a segunda vitória consecutiva após encerrar uma sequência de seis derrotas e quatro empates. Na última rodada, a equipe venceu o Juventude por 2 a 1. O técnico João Burse fará a estreia no comando da equipe.

Do outro lado, o Novorizontino, que briga pela liderança da Série B, com 26 pontos, chega embalado com seis vitórias consecutivas no torneio.

"Temos um objetivo em mente, muito bem focado, estamos em um momento bom, fizemos uma boa campanha até aqui, só que o mais difícil não é chegar até o topo, é se manter. Mas temos uma equipe bem equilibrada, bem experiente e um treinador também que tem nos cobrado no dia a dia. Sabemos que tem muita coisa para acontecer, muitos jogos, nosso time tem os pés no chão, trabalha bastante e sabe onde quer chegar. Por isso é importante manter esse foco, essa humildade e esse trabalho que tem sido sério", afirmou o volante Geovane.

Em apenas quatro jogos disputados entre as equipes, o Tombense soma três vitórias, contra apenas uma do Novorizontino. No último encontro válido pela Série B de 2022, a equipe mineira venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Augusto, Roger Carvalho e Emerson Barbosa; Pierre, Egídio e Matheus Frizzo; Marcelinho, Fernandão e Keké. Técnico: João Burse.

Novorizontino: Jordi; Adriano Martins, César Martins e Renato; Raul Prata (Willean Lepo), Luiz Gabriel, Rômulo e Reversion; Douglas Baggio, Ronaldo e Aylon. Técnico: Eduardo Baptista.

Desfalques

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Novorizontino

Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Ricardinho e Marlon estão fora.

Quando é?