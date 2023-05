Tombense x Guarani ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (28), pela nona rodada da Segundona; veja como acompanhar na TV e na internet

Tombense e Guarani se enfrentam neste domingo (28), às 18h15 (de Brasília), no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela nona rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de cinco derrotas consecutivas na Série B, o Tombense entra em campo pressionado pela vitória para se afastar da zona de rebaixamento, com quatro pontos. Além da derrota para o ABC, a equipe perdeu para Avaí, Sport, Ceará e Londrina.

"É uma fase difícil, mas é uma fase. Não é o final. O que tem mobilizado e motivado muito os atletas e a comissão técnica é justamente o rendimento, os números. Claro que não resolve se a gente não conseguir transformar em resultado final, mas o vestiário tem sido de mobilização antes dos jogos. O pós-jogo tem sido complicado, por esse sentimento de frustração de ser superior e não ter conseguido levar sequer um ponto", afirmou Marcelo Chamusca.

Do outro lado, o Guarani, brigando para entrar no G-4, com 14 pontos, vem de dois empates seguidos. Sem Matheus Barbosa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Lucas Araújo e Wenderson disputam a posição.

Ao longo da história, o Guarani nunca perdeu para o rival. Em seis confrontos entre as equipes, registra quatro vitórias e dois empates. No mais recente encontro válido pela Série B de 2022, o Bugre saiu vitorioso, com um placar de 2 a 1.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Augusto, Roger Carvalho e Guilherme Santos; João Pedro, Bruno Silva e Matheus Frizzo, Jáderson, Alex Sandro e Luiz Fernando. Técnico: Marcelo Chamusca.

Guarani: Tony; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Lucas Araújo (Wenderson), Matheus Bueno, Isaque e Régis; Bruno José e Bruno Mendes. Técnico: Bruno Pivetti.

Desfalques

Tombense

Daniel Amorim, Fernandão, Keké e Kleiton desfalcam a equipe.

Guarani

Matheus Barbosa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.

Quando é?