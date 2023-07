Tombense x Criciúma ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (30), no Estádio Soares de Azevedo; veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivos opostos na temporada, Tombense e Criciúma se enfrentam na manhã deste domingo (30), às 11h (de Brasília), no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela 20ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Tombense entra em campo buscando se afastar da zona de rebaixamento. Para o confronto, o técnico João Burse terá à disposição Daniel Amorim, recuperado de uma lesão muscular, Alex Sandro, que ficou ausente por conta de dores na garganta, e Pierre, que cumpriu suspensão na derrota para o Mirassol por 2 a 0 na última rodada.

Do outro lado, o Criciúma, com 34 pontos, vem de um empate e duas derrotas nos últimos três jogos, e busca a recuperação para seguir na briga pelo G-4. Tencati terá o retorno de Fabinho, que cumpriu suspensão na derrota para o Novorizontino por 1 a 0.

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Tombense conquistou três vitórias, enquanto o Criciúma obteve duas. No mais recente confronto, válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Criciúma saiu vitorioso com um placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garci; Pedro Costa, Augusto, Zé Vitor e Egídio; João Pedro, Bruno Silva e Pierre; Fernandão, Keké e Marcelinho. Técnico: João Burse.

Criciúma: Alisson; Mancini, Maia, Hélder e Claudinho; Miquéias, Arilson e Felipe Mateus; Tiago Marques. Marquinhos Gabriel e Fabinho. Técnico: Tencati.

Desfalques

Tombense

João Vítor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Criciúma

Felipe Vizeu, Marcelo Hermes e Rodrigo, suspensos, estão fora.

Quando é?