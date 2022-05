Tolima e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (18), no estádio Manuel Murillo Toro, a partir das 21h (de Brasília), pela quinta rodada do grupo D da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Tolima x América-MG DATA Quarta-feira, 18 de maio de 2022 LOCAL Estádio Manuel Murillo Toro, Tolima - COL HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no estádio Manuel Murillo Toro.

MAIS INFORMAÇÕES

O Tolima é o vice-líder da chave, com 7 pontos marcados.

A equipe colombiana quer o triunfo em casa para deixar encaminhada a sua classificação à próxima fase.

O América-MG ainda não venceu na Copa Libertadores e é o lanterna do grupo D, com 1 ponto. O time sabe que o caminho na competição continental se complicou devido à sua campanha.

No entanto, o Coelho tem chances de ficar com uma vaga na Copa Sul-Americana e, para isso, precisa somar pontos na Colômbia.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 0 América-MG Brasileirão 15 de maio de 2022 América-MG 2 x 0 CSA Copa do Brasil 10 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Botafogo Brasileirão 21 de maio de 2022 21h (de Brasília) Independiente del Valle x América-MG Copa Libertadores 25 de maio de 2022 21h (de Brasília)

TOLIMA

JOGO CAMPEONATO DATA Tolima 1 x 1 Envigado Campeonato Colombiano 14 de maio de 2022 Deportivo Pereira 1 x 1 Tolima Copa Colômbia 11 de maio de 2022

Próximas partidas