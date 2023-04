A escalação do Corinthians contra o Liverpool pela Libertadores 2023

Timão vai com força máxima para a estreia na Libertadores

O Corinthians está definido pelo técnico Fernando Lázaro para o duelo desta quinta-feira (6), diante do Liverpool-URU, pela primeira rodada do Grupo G da Copa Libertadores. O paraguaio Balbuena entra na escalação titular para o jogo na vaga de Bruno Méndez, que cumpre suspensão. Enquanto o zagueiro Caetano está fora da partida por lesão.

O time titular do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera, Giuliano e Renato Augusto; Yuri Alberto e Róger Guedes

O Corinthians ficou quase um mês se preparando para a estreia, após ser eliminado nas quartas de final do Paulistão. O Timão vai em busca de um triunfo fora de casa para somar os seus primeiros pontos na competição continental. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.