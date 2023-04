Liverpool-URU x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (6), pela primeira rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians visita o Liverpool-URU na noite desta quinta-feira (6), em Montevidéu, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo G da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

O Liverpool disputa pela primeira vez a fase de grupos da Libertadores. O time, entretanto, vem de derrota no fim de semana no campeonato uruguaio, no qual é o oitavo colocado, com 12 pontos. Os uruguaios não possuem desfalques confirmados.

Do ouro lado, o Corinthians ficou quase um mês se preparando para a estreia, após ser eliminado nas quartas de final do Paulistão. O Timão vai em busca de um triunfo fora de casa para somar os seus primeirs pontos na competição continental. O Alvinegro perdeu Caetano, lesionado, enquanto Bruno Méndez cumpre suspensão.

Você sabia? O Corinthians nunca perdeu um jogo para times uruguaios na Copa Libertadores. No total, são sete vitórias e cinco empates. Esta será a primeira vez que o Timão enfrentará o Liverpool.

Prováveis escalações

Liverpool-URU: Sebastián Britos; Gastón Martirena, Juan Izquierdo, Gonzalo Pérez, Miguel Samudio; Fabricio Diaz, Marcelo Meli, Lucas Lemos; Luciano Rodríguez, Maicol Cabrera, Alan Medina. Técnico: Jorge Bava.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera (Adson), Giuliano e Renato Augusto; Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

Desfalques

Liverpool-URU

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Caetano está lesionado, enquanto Bruno Méndez cumpre suspensão.

Quando é?