Quem é Fernando Lázaro, novo técnico do Corinthians para 2023?

Filho de Zé Maria, ídolo alvinegro, ele estava trabalhando com Tite como analista de desempenho da seleção brasileira

O Corinthians anunciou Fernando Lázaro como seu novo técnico para a temporada de 2023. Filho de Zé Maria, ídolo do Timão, o profissional de 41 anos terá a sua primeira experiência como treinador contratado, nesta que será sua segunda passagem pelo Corinthians. Em sua primeira passagem, entre em 1999 e 2016, onde passou por diversos cargos, dentre eles analista de desempenho e comandante interino da equipe profissional.

Lázaro deixou o Corinthians em 2016, quando foi convidado a trabalhar com Tite na comissão técnica da seleção brasileira. Participou da Copa do Mundo de 2018 e do título da Copa América de 2019, e estaria no no Qatar, mas deixou a comissão para ser anunciado como treinador do Corinthians neste domingo (20).

Lázaro também já foi auxiliar técnico de Fábio Carille e Sylvinho, tendo trabalhado na comissão do ex-lateral-esquerdo tanto no Lyon, da França, quanto no Corinthians.

A maior conquista de Lázaro, porém, foi a implementação do Centro de Inteligência do Futebol, o CIFUT, no Corinthians. Inclusive, voltou ao clube para comandar o setor no início de 2021. De forma interina, já treinou o Corinthians em sete oportunidades e não perdeu nenhum jogo: seis vitórias e um empate, com 19 gols marcados e quatro sofridos.

O Corinthians anunciou Fernando Lázaro após sondar alguns nomes no mercado, como o de Bruno Lage, Tite e Vojvoda.