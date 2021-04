Tiago Nunes no Grêmio; clube se prepara para confirmar treinador e definir novo comando do futebol

Ex-técnico do Athletico é o favorito para substituir Renato Portaluppi no time gaúcho

O nome do técnico Tiago Nunes ganha força nos bastidores da Arena para assumir como treinador do Grêmio. Campeão da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, com o Athletico, o treinador conhece bem como é trabalhar no Tricolor. Em 2013, Tiago treinou o time sub-15, trabalhando com jogadores como Jean Pyerre, Darlan e Pepê, que hoje estão no elenco principal.

“Estamos trabalhando com alguns nomes. O do Tiago Nunes é um dos preferidos, ele conhece o Grêmio, foi campeão gaúcho sub-15 (vídeo abaixo) com o Grêmio, treinando alguns jogadores que hoje estão no time de cima, e está livre no mercado”, disse o vice presidente gremista Cláudio Oderich, para a Goal.

Além do treinador, a direção pretende definir também o seu novo departamento de futebol. Desde a final da Copa do Brasil, quando o tricolor perdeu o título para o Palmeiras, o Grêmio está sem um vice-presidente de futebol e sem diretor executivo.

A reformulação de elenco para a temporada 2021 vinha sendo comandada pelo presidente Romildo Bolzan e por Renato Portaluppi, que por exemplo, foi quem negociou a contratação do lateral Rafinha - o defensor chegou a ser vetado pelo mandatário gremista, mas no final foi convencido por Renato para efetivar a contratação.

O anúncio de Tiago Nunes e o novo departamento de futebol deverá acontecer no final de semana, após o jogo contra o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho. Se tudo ocorrer conforme o planejado pela direção gremista, o novo treinador deverá estrear no jogo de quinta-feira (22), contra o La Equidad-COL, pela Copa Sul-Americana 2021.