Grêmio tem Tiago Nunes e Lisca entre cotados para substituir Renato

O Tricolor oficializou a saída do treinador após eliminação na Pré-Libertadores e já monitora nomes para o seu lugar

Com a saída do técnico Renato Portaluppi confirmada nesta quinta-feira (15), a direção gremista corre para acertar com um novo treinador para a sequência da temporada 2021. Alguns nomes já foram especulados pelos integrantes do Conselho de Gestão, mas o mais cotado é o de Tiago Nunes, que foi já foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana comandando no comando do Athletico-PR.

Nunes, 41 anos, é gaúcho, natural da cidade de Santa Maria, e já trabalhou como técnico das categorias de base do Grêmio no ano de 2013, onde comandou o meia Jean Pyerre, hoje no time principal. Antes de obter destaque no Athletico, ele passou por diversos times do interior do Rio Grande do Sul e seu último trabalho foi em 2020, no Corinthians, onde não teve um bom desempenho.

Além de Tiago Nunes, outro nome que circula com força nos bastidores da Arena é o de Lisca, hoje no América-MG. Natural de Porto Alegre, Lisca já trabalhou na base do Inter e na equipe principal, além de também comandar o time júnior do Grêmio em uma Copa São Paulo e ter bons trabalhos em times do interior do Rio Grande do Sul antes de consolidar seu nome Brasil afora.

Segundo o presidente gremista Romildo Bolzan Júnior, a definição do novo técnico só deverá ocorrer na próxima semana. O técnico do time de transição do Grêmio, Tiago Gomes, assume interinamente a equipe principal.