Copa Sul-Americana 2021: equipes, grupos, datas e mais do torneio sul-americano

Confira os times classificados para a competição e como ficou a definição dos grupos

A Copa Sul-Americana de 2021 será mais um torneio que mexerá com grandes torcidas de equipes brasileiras. Segundo principal campeonato de clubes do continente, a competição já começou com a fase preliminar e o sorteio dos grupos. Será a primeira vez do torneio com este novo formato que se assemelha ao da Copa Libertadores.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Pelo menos seis equipes brasileiras se classificaram para a competição. São elas: Athletico-PR, Atlético-GO, Bahia, Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino. Caso Santos ou Grêmio sejam eliminados da Libertadores na terceira fase prévia aos grupos, também disputam a Copa Sul-Americana. Por fim, se algum clube brasileiro ficar em terceiro na fase de grupos da Libertadores, entra nas oitavas de final da competição secundária.

Índice

Quando começa a Copa Sul-Americana de 2021?

A Copa Sul-Americana de 2021 já começou. O torneio teve início no dia 16 de março com duelos da fase preliminar aos grupos. Nesta etapa da competição, nenhum time brasileiro entrou em campo. Todos os já classificados entrarão diretamente na fase de grupos do torneio.

Nesta primeira fase, classificaram-se:

12 de Octubre-PAR

Emelec-EQU

Huachipato-CHI

Tolima-COL

Guabirá-BOL

Mineros de Guayana-VEN

Sport Huyacano-PER

River Plate-PAR

Palestino-CHI

Montevideo City Torque OU Fénix-URU

Cerro Largo OU Peñarol-URU

Quais os grupos da Copa Sul-Americana de 2021?

Em sorteio realizado nesta sexta-feira (9 de abril), as equipes foram divididas em oito grupos.

A disputa desta etapa da Copa Sul-Americana está programada para acontecer entre os dias 20 de abril e 27 de maio . Cada time fará seis jogos e apenas o primeiro colocado de cada chave avança na competição.

Confira como ficou o chaveamento:

GRUPO A

Rosario Central-ARG

Huachipato-CHI

12 de Octubre-PAR

San Lorenzo-ARG ou Santos (eliminado na Pré-Libertadores)

GRUPO B

Independiente-ARG

Bahia

Guabirá-BOL

Uruguai 1 (Montevideo City Torque ou Fénix)

GRUPO C

Jorge Wilstermann-BOL

Arsenal-ARG

Ceará

Bolivar-BOL ou Junior-COL (eliminado na Pré-Libertadores)

GRUPO D

Athletico-PR

Melgar-PER

Aucas-EQU

Metropolitanos-VEN

GRUPO E

Corinthians

Sport Huancayo-PER

River Plate-PAR

Uruguai 2 (Cerro Largo ou Peñarol)

GRUPO F

Newell's Old Boys-ARG

Palestino-CHI

Atlético-GO

Libertad-PAR ou Nacional-COL (eliminado na Pré-Libertadores)

GRUPO G

Emelec-EQU

Tolima-COL

Talleres-ARG

Red Bull Bragantino

GRUPO H

Lanús-ARG

La Equidad-COL

Aragua-VEN

Grêmio ou Independiente del Valle-EQU (eliminado na Pré-Libertadores)

Voltar ao início

Quando e onde será disputada a final da Libertadores de 2021?

Marcada para o dia 6 de novembro de 2021 , um sábado, a grande final da Copa Sul-Americana ainda não tem uma casa definida.

Recentemente, a Conmebol divulgou os estádios que concorrem à sede da finalíssima do torneio, com quatro estádios brasileiros na disputa. São eles:

La Bombonera - Buenos Aires

Monumental de Nuñez - Buenos Aires

Nuevo Gasometro - Buenos Aires

Libertadores de América - Avellaneda

El Cilindro - Avellaneda

Único - Santiago del Estero

Mané Garrincha - Brasília

Arena Castelão - Fortaleza

Beira-Rio - Porto Alegre

Arena Pernambuco - Recife

Voltar ao início