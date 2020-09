Thiago Alcântara cheio de moral no Liverpool e com elogios de todos os lados

Após impressionar contra o Chelsea, Thiago ganha elogios de seus companheiros e mostra que está com moral em Anfield

Thiago Alcântara fez apenas uma partida pelo , mas mesmo com pouco tempo dentro de campo conseguiu mostrar que será importantíssimo para a equipe nesta temporada. Klopp e Alisson não pouparam elogios ao novo reforço, que já está com bastante moral com a torcida e com o restante de seus companheiros.

Thiago foi comprado pelos Reds por 20 milhões de libras (R$ 142 milhões) no dia 18 de setembro, em uma negociação que já se tornava uma das grandes novelas da janela de transferências.

Então, sua estreia pelo novo clube aconteceu apenas dois dias depois, em clássico contra o Chelsea. Mesmo sem ter tido tempo para treinar e conhecer o restante da equipe, Thiago foi para o banco de reservas e entrou após o intervalo, quando o placar ainda estava em 0 a 0. E em apenas 45 minutos, ele mostrou porque era desejo de Jurgen Klopp para esta temporada.

Não é exagero dizer que todas as jogadas do Liverpool passaram por seus pés, e os números mostram bem isso. Ao todo, Thiago terminou a partida com 75 passes certos, mais do que qualquer jogador do em toda a partida, e isso jogando apenas um tempo.

O número de passes certos em apenas metade da partida lhe rendeu o recorde histórico da Premier League. Nunca um jogador acertou tantos passes em apenas 45 minutos na liga inglesa.

“Sua visão é excepcional, combinando com habilidades técnicas muito boas, passes excepcionais e esse tipo de coisas, e você se torna um pacote realmente interessante. Isso é o que Thiago é”, destacou Jurgen Klopp à Sky Sports antes do confronto contra o Arsenal, que acontece nesta segunda-feira (28).

"Além disso, como pessoa, ele não poderia ser melhor. É incrível, quando você dá uma bola para ele, ele ainda é uma criança. Quando você tira a bola, ele é uma pessoa muito madura e experiente do futebol, que é interessado em muitas coisas, táticas e todo esse tipo de coisas. Ele quer aprender, o que é muito importante", completou.

Mas o treinador não foi o único a elogiar a personalidade de Thiago. Alisson, um dos grandes pilares da equipe, também fez questão enaltecer as qualidades do novo reforço, como jogador e principalmente como pessoa.

“Thiago é um reforço importante para nós. É um jogador de elite que já tem uma grande história no futebol e ainda tem vontade de fazer grandes coisas. Também é uma boa pessoa que virá aqui e não trará problemas, trará soluções. Estou muito feliz por podermos contar com ele”.

Nesta segunda-feira (28), o Liverpool terá pela frente mais um clássico na Premier League, desta vez contra o Arsenal, de Mikel Arteta e Aubameyang. Se Thiago conseguiu impressionar mal tendo tempo para treinar com o restante da equipe, a torcida dos Reds já espera ansiosa para ver o que o novo reforço será capaz de fazer em sua estreia em Anfield.