Aubameyang brilhou com Klopp, mas é com Arteta que busca ser gigante no Arsenal

Em nova fase com o espanhol, gabonês reencontra o técnico que o projetou no futebol mundial em um Liverpool e Arsenal cercado de expectativas

A carreira profissional de Pierre-Emerik Aubameyang começou sem muito destaque no , onde não fez nenhum jogo e sempre era emprestado para outros times, todos da . Foi só na que o gabonês começou a ser notado mundialmente, quando era dirigido por Jürgen Klopp. Muita coisa mudou desde então e neste 28 de setembro, Auba e Klopp se reencontraram com o atacante em um outro nível.

Com um novo nos Gunners, o jogador tenta se afirmar como uma lenda no time do norte de Londres, que defende desde janeiro de 2018 quando deixou o em uma transferência milionária, a mais cara da história do .

A busca por esse novo status no Emirates Stadium passa muito pelo treinador do Arsenal, Mikel Arteta. Os Gunners ganharam uma nova cara e, mais competitivos, já conquistaram dois títulos sob o comando do espanhol, que assumiu há menos de um ano. Curiosamente, também foram os dois primeiros de 'Auba' na .

O próprio camisa 14 do Arsenal confirmou que a troca no comando técnico e a influência do espanhol tiveram um grande impacto na renovação de seu contrato. "Conversamos muito durante o confinamento. Estávamos em casa, conversamos várias vezes e ele me convenceu com o projeto", disse o gabonês ao Canal+.

"Arteta me disse: 'Você pode ir. Não sei o que você pensa, mas você pode sair e ganhar em outro clube ou pode ficar aqui e deixar um legado'", afirmou Aubameyang.

Se foi com Klopp que o gabonês ganhou visibilidade, é com Arteta que ele tenta ser um gigante de um clube. Em 25 jogos com o espanhol, já são 18 gols (média de 0,72). Com o alemão, foram 41 gols anotados em 93 partidas pelo Dortmund.

Assim como o atacante, Klopp também deixou a Alemanha e no comando do já conquistou o status de lenda. Agora é a vez de Aubameyang tentar alcançar o apogeu em um clube inglês "castigado" por grandes jogadores que passaram pelo Emirates Stadium mas escolheram sair.

Aubameyang e Klopp se enfrentam nesta segunda-feira, 28 de setembro, em um Liverpool e Arsenal cercado de expectativas após o bom começo de temporada das duas equipes. A bola rola às 16h (de Brasília), em Anfield, e aqui na Goal você acompanha o tempo real deste clássico inglês.