Thiago mostra por que Klopp fez questão de levá-lo ao Liverpool

Um dos grandes destaques da última edição da Liga dos Campeões, Thiago já mostra logo de cara que pode tornar o Liverpool ainda melhor e mais completo

Thiago Alcântara foi a grande contratação do Liverpool para a temporada 2020/21. A estreia do meia, que foi um dos grandes destaques da final da Liga dos Campeões, aconteceu neste domingo (21), em clássico diante do . E ele não precisou de muito tempo para mostrar porque era o grande desejo de Jurgen Klopp para reforçar os Reds.

Apesar de todas as qualidades e do desempenho avassalador nas últimas temporadas, a equipe do não tinha no elenco um jogador como Thiago, capaz de cadenciar as partidas, dominar o meio de campo com incrível categoria e facilitar o jogo para todos seus companheiros com belos passes.

Muitos até se perguntavam se a contratação daria certo, uma vez que o estilo do meia não é muito semelhante com o do restante do time, que se notabilizou principalmente pela velocidade na transição ofensiva e pela constante movimentação de seus atletas, que continuavam a atacar mesmo com o placar já favorável.

Porém, Thiago fez questão de mostrar porque era o desejo de Jurgen Klopp para essa temporada. Mesmo mal tendo treinado com o restante da equipe - seu anúncio oficial foi feito na sexta-feira passada, dia 18 -, o meia de 29 anos fez sua estreia após o intervalo da partida contra o Chelsea, quando o placar ainda estava 0 a 0. Mas em apenas 45 minutos seu impacto foi notável.

Não é exagero dizer que todas as jogadas do Liverpool passaram por seus pés, e os números mostram bem isso. Ao todo, Thiago terminou a partida com 75 passes certos, mais do que qualquer jogador do Chelsea em toda a partida, e isso jogando apenas um tempo. O jogador dos Blues com mais passes completos foi Kovacic, com 58.

Inclusive, desde que a Premier League contabiliza passes em suas estatísticas, o que aconteceu na temporada 2003/04, essa foi a maior marca de um jogador que atuou em apenas 45 minutos.

75 - Half-time substitute Thiago completed more passes (75) than any Chelsea player managed in the entire match. Since full passing data is available for the Premier League (2003-04), his 75 successful passes are the most by a player who played a maximum of 45 minutes. Control. pic.twitter.com/UvHfrw1ggN — OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2020

É verdade que o fato de o Chelsea ter jogado o segundo tempo inteiro com um jogador a menos favoreceu esse domínio, mas não apaga o tamanho de seu impacto no time.

A título de comparação, na final da , contra o , quando foi um dos melhores em campo com sobras, Thiago também terminou a partida com 75 passes certos, mas tendo atuado por 86 minutos.

Além de sua costumeira categoria e visão de jogo, Thiago mostrou que pode fazer o Liverpool ser um time ainda melhor e mais completo, e seus companheiros pelo jeito também pensam assim.

Os jogadores dos Reds não exitaram em acionar o novo reforço a cada jogada, mesmo estando longe de ter qualquer entrosamento com o espanhol. Com o tempo, é claro que o entendimento com o restante dos atletas tende a ser ainda melhor.

Quem comemora é o Liverpool de Jurgen Klopp, que tem um dos melhores jogadores da última edição da Liga dos Campeões no elenco.