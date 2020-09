Thiago começa vida nova no Liverpool, mas deixou Bayern chorando nos braços do presidente

O presidente do de Munique, Karl-Heinz Rummenigge revelou que Thiago Alcantara chorou em seus braços por cinco minutos depois que o clube o vendeu para o .

“Na quinta-feira, a transferência para o Liverpool foi concedida. Quando cheguei, diria que 10 minutos depois, no estacionamento, ele estava no local onde sempre estaciono”, disse Rummenigge à Sky Sport.

“Pensei comigo mesmo: ‘O que ele está fazendo aqui?' Ele veio até mim e chorou em meus braços por cinco minutos. Ele chorou por cinco minutos e simplesmente disse: ‘Muito obrigado por permitir isso’. Ele é um grande ser humano e sempre foi um jogador de primeira classe para o Bayern. Fiquei extremamente feliz por ele nos jogos da em Lisboa. Sempre foi questionado porque supostamente não é capaz de fazer grandes atuações em grandes jogos, mas nos três jogos em Lisboa ele provou a qualidade que possui. A forma como se despediu de todos os colaboradores e jogadores foi inacreditável. Eu também fiquei com os olhos marejados porque sempre tive uma relação muito próxima com ele.", completou.

Oficializado como reforço do Liverpool até 2024, Thiago Alcantara fez a sua estreia com a camisa dos Reds neste domingo (20) na vitória sobre o Chelsea.

83' - The ball finds Thiago on the edge of the box after a corner. His driven effort goes just wide.



[0-2]#CHELIV pic.twitter.com/QgFdoMjwU0