The Strongest x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

O Athletico-PR visita o The Strongest nesta terça-feira (3), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Star+, no streaming, e do Facebook Watch, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO The Strongest x Athletico-PR DATA Terça-feira, 3 de maio de 2022 LOCAL Estádio Hernando Siles - La Paz, BOL HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, o Star+, no streaming, e o Facebook Watch, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira (3), em La Paz.

MAIS INFORMAÇÕES

Pressionado com duas derrotas consecutivas na temporada, o Athletico-PR volta as atenções para a Copa Libertadores. Atualmente, aparece na vice-liderança do Grupo B, com quatro pontos.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o The Strongest, na lanterna, com dois pontos, registra dois empates (Libertad e Caracas) e uma derrota (Libertad). Aproveitamento de 22,2%.

Na segunda rodada da fase de grupos, o Furacão venceu o time boliviano por 1 a 0, na Arena da Baixada, com gol de David Terans.

A campanha do Athletico-PR na Copa Libertadores 2022

Caracas 0 x 0 Athletico-PR - 5 de abril de 2022

Athletico-PR 1 x 0 The Strongest - 14 de abril de 2022

Libertad 1 x 0 Athletico-PR - 26 de abril de 2022

The Strongest x Athletico-PR - 3 de maio de 2022, às 19h15 (de Brasília)

Athletico-PR x Libertador - 18 de maio de 2022, às 19h (de Brasília)

Athletico-PR x Caracas - 26 de maio de 2022, às 19h (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Libertad 1 x 0 Athletico-PR Libertadores 26 de abril de 2022 América-MG 1 x 0 Athletico-PR Brasileirão 30 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Ceará Brasileirão 7 de maio de 2022 20h30 (de Brasília) Athletico-PR x Tocantinópolis Copa do Brasil 10 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

THE STRONGEST

JOGO CAMPEONATO DATA The Strongest 1 x 1 Caracas Libertadores 27 de abril de 2022 The Strongest 1 x 1 Club Deportivo Real Santa Cruz Campeonato Boliviano 30 de abril de 2022

Próximas partidas