Tévez anuncia aposentadoria do futebol: times, títulos e números do ex-atacante

Um dos jogadores mais icônicos da América do Sul nas últimas décadas decidiu pendurar as chuteiras: "já dei tudo que tinha"

O velho ditado já dizia que todo carnaval tem seu fim. No caso dos jogadores de futebol, a curta carreira pode começar, passar e acabar em um piscar de olhos. É nesse sentimento que na última sexta-feira (3), Carlitos Tévez, ídolo do Corinthians, anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol.

Exatamente há um ano, em 4 de junho de 2021, Tévez anunciou que daria uma pausa em sua carreira. O ex-atacante afirmou, à época, que não tinha mais condições mentais de defender o Boca Juniors, clube que defendia no momento.

De lá para cá, Tévez não jogou mais e agora, aos 38 anos, Carlitos oficialmente pendurou as chuteiras. A revelação veio em uma entrevista à América TV.

"Estou aposentado. Confirmado. Me ofereceram [propostas] de muitos lugares, mas como jogador já dei tudo o que tinha dentro do meu coração. Isso me deixa mais que tranquilo", afirmou o ex-atleta.

Carreira de Tévez

Em 1996, Tévez deixou a base do All Boys e foi para as categorias juvenis do Boca Juniors, onde foi promovido ao time titular em 2002. Após se destacar no gigante argentino, Tévez chegou com pompa ao Brasil para jogar no Corinthians. Sua passagem pelo Timão foi tão boa que em um ano e meio depois, ele foi negociado com o West Ham, da Inglaterra.

Nos Hammers, ele foi emprestado ao Manchester United, onde ganhou maior notoriedade no futebol europeu. Ele ajudou os Red Devils a conquistar duas Premier League e uma Liga dos Campeões.

Com o fim do empréstimo, Tévez retornou ao West Ham, mas apenas para ser negociado com o Manchester City, um dos maiores rivais do Man United, em 2009.

Em 2013, Tévez foi vendido para a Juventus, da Itália, e chegou à final da Champions League com o clube italiano.

Em 2015, ele voltou ao Boca Juniors, ficou um ano e meio e foi vendido ao Shanghai Shenhua, da China. Em 2018, porém, ao término do seu contrato, ele retornou ao Boca Juniors.

Números da carreira de Tévez

A carreira profissional de Tévez durou 19 anos. No total, o argentino jogou 824 jogos e marcou 324 gols, por sete clubes diferentes, além da seleção argentina.

Confira os números por cada equipe.

Boca Juniors (3 passagens) - 281 jogos / 95 gols

Corinthians - 78 jogos / 46 gols

West Ham - 29 jogos / 7 gols

Manchester United - 99 jogos / 34 gols

Manchester City - 148 jogos / 73 gols

Juventus - 96 jogos / 50 gols

Shanghai Shenhua - 20 jogos / 4 gols

Seleção Argentina - 76 jogos / 13 gols

Títulos conquistados por Tévez

Carlitos conta com uma carreira vencedora e de dar inveja a muitos atletas pelo mundo. Com as mais diferentes camisas do futebol mundial, Tévez soma 26 troféus para sua galeria.