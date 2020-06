Tabela do Campeonato Português: classificação, jogos, resultados e mais

A Primeira Liga 2019/20 está de volta depois da paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus

Depois da Bundesliga, é a vez da de voltar às atividades no dia 3 de junho, depois da paralisação causada pela pandemia de coronavírus Covid-19.

Para aquecer o torcedor para a volta da Primeira Liga, a Goal relembra como estava o campeonato no momento da paralisação, em 8 de março, há quase três meses, com 24 rodadas disputadas pelos 18 times que brigam pela taça portuguesa e as vagas nas competições europeias, especialmente na Liga dos Campeões.

Jogos da 25ª rodada

A partida da abertura da volta do Português será disputada entre Portimonense e Gil Vicente e, logo em seguida, o líder visita o Famalicão, na expectativa para se manter na primeira posição na tabela. Depois das duas partidas da quarta-feira, a bola volta a rolar na quinta, para só encerrar a rodada no domingo (7).

Quarta-feira 03/06

Portimonense x Gil Vicente - 15h

Famalicão x Porto - 17h15

Quinta-feira 04/06

Marítimo x de Setúbal - 14h

x Tondela - 15h15

Vitória de Guimarães x Sporting - 17h15

Sexta-feira 05/06

Santa Clara x Braga - 15h

Aves x Belenenses - 17h15

Sábado 06/06

Boavista x Moreirense - 17h15

Domingo 07/06

Rio Ave x Paços Ferreira 17h

Primeira Liga - classificação

Com 24 rodadas já disputadas, o Porto é o líder com 60 pontos, apenas um de vantagem em relação ao rival e vice colocado Benfica. Os dois são os principais candidatos ao título da temporada 2019/20, visto que o Braga, terceiro colocado, está 13 pontos atrás do clube de Lisboa.

Posição Equipe Pontos Vitórias Empates Derrotas Saldo de Gols Aproveitamento 1º Porto 60 19 3 2 34 83.3% 2º Benfica 59 19 2 3 38 81.9% 3º Braga 46 14 4 6 15 63.9% 4º 42 13 3 8 11 58.3% 5º Rio Ave 38 10 8 6 9 52.8% 6º Vitória de Guimarães 37 10 7 7 15 51.4% 7º Famalicão 37 10 7 7 -1 51.4% 8º Moreirense 30 7 9 8 2 41.7% 9º Santa Clara 30 8 6 10 -7 41.7% 10º Gil Vicente 30 7 9 8 -4 41.7% 11º Boavista 29 7 8 9 -4 40.3% 12º Vitória de Setúbal 28 6 10 8 -10 38.9% 13º Belenenses 26 7 5 12 -19 36.1% 14º Tondela 25 6 7 11 -10 34.7% 15º Marítimo 24 5 9 10 -10 33.3% 16º Paços Ferreira 22 6 4 14 -16 30.6% 17º Portimonense 16 2 10 12 -18 22.2% 18º Desportivo Aves 13 4 1 19 -25 18.1%

Candidatos ao título: sequência de próximos jogos

FC Porto - Jogos restantes

Famalicão (fora) - 3/6 Marítimo (casa) - 10/6 Aves (fora) - 16/6 Boavista (casa) - 23/6 Paços Ferreira (fora) - 29/6 Belenenses (casa) - 5/7 Tondela (fora) - 9/7 Sporting (casa) - 15/7 Moreirense (casa) - 20/7 Braga (fora) - 26/7

Benfica - Jogos restantes

Tondela (casa) - 4/6 Portimonense (fora) - 10/6 Rio Ave (fora) - 17/6 Santa Clara (casa) - 23/6 Marítimo (fora) - 29/6 Boavista (casa) - 4/7 Famalicão (fora) - 9/7 V. Guimarães (casa) - 14/7 Aves (fora) - 21/7 Sporting (casa) - 26/7

Braga - Jogos restantes

Santa Clara (fora) - 5/6 Boavista (casa) - 13/6 Famalicão (fora) - 19/6 V. Guimarães (casa) - 25/6 Rio Aves (fora) - 30/6 Aves (casa) - 4/7 Paços Ferreira (fora) - 10/7 Belenenses (casa) - 15/7 Tondela (fora) - 20/7 Porto (casa) - 26/7

Campeonato Português 2019/20 - Artilharia

Dono do melhor ataque do campeonato com 52 gols marcados, o Benfica tem os dois artilheiros da Primeira Liga em sua equipes, o brasileiro Carlos Vinícius e o português Pizzi, com 15 e 14 tentos, respectivamente.

Posição Jogador Gols Equipe 1 Carlos Vinícius 15 Benfica 2 Pizzi 14 Benfica 3 Paulinho 10 Braga = 3 Fábio Abreu 10 Moreirense = 3 Sandro Lima 10 Gil Vicente 6 Toni Matínez 8 Famalicão = 6 Mehdi Taremi 8 Rio Ave = 6 Bruno Fernandes 8 Sporting = 6 AleTelles 8 Porto

