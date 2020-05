Onde assistir ao Campeonato Português ao vivo? Algum canal passa a Primeira Liga?

A bola vai voltar a rolar em Portugal depois da longa paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus

Depois da Bundesliga , a portuguesa é a próxima competição que irá retomar suas atividades após o período de paralisação devido à pandemia do novo coronavírus.

Assim, o Campeonato Português volta com a disputa da 25ª rodada, sendo o Porto o líder, com 60 pontos . , com 59, também luta pelo título. Braga e fecham o top 4.

Abaixo, a Goal mostra para você como assistir à Primeira Liga. Confira!

Onde assistir à Primeira Liga no ?

No Brasil, o Campeonato Português é transmitido pelo ESPN Brasil , na TV fechada. Além disso, a emissora confirmou acordo com a Fox Sports . Será outra competição exibida pelas duas emissoras, que se tornaram "irmãs" com a aprovação da fusão entre ambas no país.

Confira a seguir a numeração dos canais em cada operadora:

Qual o número do canal da Espn Brasil?

Disponibilidade por satélite

Claro TV - 70 e 750 (HD)

OI TV - 160 (HD)

Sky - 198 e 598 (HD)

Vivo TV - 462 e 875 (HD)

Disponibilidade por cabo

Claro Net - 70 e 750 (HD)

Vivo TV - 57 (HD)

Qual o número do canal da Fox Sports?

Disponibilidade por satélite

Claro TV - 73 e 573 (HD)

Oi TV - 113 e 163 (HD)

Sky - 194 e 594 (HD)

Vivo TV - 465 e 876 (HD)

Disponibilidade por cabo

Claro Net - 73 e 573 (HD)

Vivo TV - 573 (HD)

Quando a Primeira Liga volta?



O Campeonato Português retornará no dia 04 de junho de 2020, com a disputa da 25ª rodada. Ainda não existe a definição das datas das partidas.

Originalmente, o jogo inaugural da rodada era entre Rio Ave e Paços de Ferreira. Confira todas os duelos na retomada da Primeira Liga.

Primeira Liga: jogos da 25ª rodada*

Rio Ave x Paços de Ferreira

Marítimo x de Setúbal

Portimonense x Gil Vicente

Benfica x Tondela

Vitória de Guimarães x Sporting

Santa Clara x Braga

Deportivo Aves x Belenenses SAD

Boavista x Moreirense

Famalicão x

Primeira Liga: tabela de classificação 2019/20