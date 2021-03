Surto de Covid-19 no Corinthians: mais atletas testam positivo

Em meio à piora da pandemia no Estado de São Paulo, clube alvinegro vive um drama interno com alta de casos

No pior momento da pandemia de coronavírus no Brasil, o Corinthians vive um surto interno de Covid-19. O Alvinegro confirmou que mais quatro atletas estão infectados com a doença se juntando à uma lista grande de desfalques para partida contra a Ponte Preta, neste domingo (7), às 11h (de Brasília).

Os quatro novos casos de Covid-19 no elenco corintiano são: o goleiro Caíque França, o lateral esquerdo Lucas Piton, e os meio-campistas Xavier e Ruan Oliveira. Eles estão assintomáticos e isolados. Três deles estiveram na Neo Química Arena na última quarta-feira (3) no clássico contra o Palmeiras. Caíque foi reserva de Matheus Donelli, Xavier entrou no decorrer do jogo e Piton foi titular.

Agora, o Corinthians soma 14 atletas infectados com o coronavírus. Além dos casos anunciados neste sábado (6), outros oito jogadores já estão isolados para tratar a doença. São eles: Cássio, Fagner, Fábio Santos, Guilherme Vicentini, Raul Gustavo, Gabriel, Ramiro, Camacho, Vitinho e Cauê.

Com tantos desfalques, o técnico Vágner Mancini relacionou 21 jogadores para a partida contra a Ponte Preta. A maioria dos atletas é formada nas categorias de base do Alvinegro, como as novidades Biro (lateral do sub-17 e único jogador da posição relacionado) e Alan (goleiro do sub-20).

A título de comparação, Matheus Donelli, de 18 anos e que deve ganhar a chance como titular do Corinthians pela segunda vez na carreira, é dois anos mais novo do que Alan, que será o reserva contra a Ponte Preta.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para o duelo contra a Ponte Preta:

Goleiros: Matheus Donelli e Alan;

Lateral: Biro;

Zagueiro: Bruno Méndez, Gil, Jemerson e João Victor;

Meio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Cazares, Gabriel Pereira, Luan, Mateus Vital, Matheus Araújo, Otero e Roni;

Atacantes: Antony, Felipe, Jô e Rodrigo Varanda.

O Estado de São Paulo está na fase vermelha do plano de contingência do coronavírus, o mais restritivo previsto pelas autoridades, após o crescente número de casos. Somente em São Paulo já são mais de 61 mil mortes registradas por Covid-19 desde o início da pandemia, há cerca de um ano. Mesmo diante desta situação, o futebol paulista não segue sendo disputado.