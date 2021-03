Corinthians x Ponte Preta: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (7), pela terceira rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians recebe a Ponte Preta neste domingo (7), às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, buscando a primeira vitória na temporada. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Ponte Preta DATA Domingo, 7 de março de 2021 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, BRA HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Marcelo Carvalho e Anderson Jose de Moraes

Quarto árbitro: Adeli Mara Monteiro

VAR: Jose Claudio Rocha

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo (7), às 16h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de dois empates nas duas primeiras rodadas do Paulistão, o Corinthians entra em campo pensando apenas na primeira vitória na temporada 2021.

Com o time repleto de desfalques devido ao surto da Covid-19, o técnico Vagner Mancini ainda tem Camacho com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Além dele, Cássio, Guilherme, Fábio Santos, Fagner, Raul Gustavo, Gabriel, Ramiro e Cauê, estão afastados.

Já a Ponte Preta, com apenas um ponto, também busca o primeiro triunfo no Paulista, mas assim como o Timão, a Macaca também terá alguns desfalques: Barreto, Camilo, Rayan e Pedrão, com Covid-19.

Provável escalação do Corinthians: Matheus Donelli, Bruno Méndez, Gil, Jemerson e Biro (João Victor); Cantillo, Roni, Rodrigo Varanda, Cazares e Mateus Vital; Jô.

Provável escalação da Ponte Preta: Luan, Apodi, Ruan Renato, Ednei, Vini Locatelli, Pedrinho, Moisés, Dawhan, Camilo, Paulo Sérgio e Yuri.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 0 Corinthians Paulista 28 de fevereiro de 2021 Corinthians 2 x 2 Palmeiras Paulista 3 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Caetano x Corinthians Paulista 14 de março de 2021 16h (de Brasília) Mirassol x Corinthians Paulista 22 de março de 2021 20h (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 1 x 1 Ponte Preta Paulista 27 de fevereiro de 2021 Ponte Preta 0 x 1 Santo André Paulista 4 de março de 2021

Próximas partidas