Casos de Covid-19 e adiamento do Derby: o que se sabe de possível surto no Corinthians

Número de casos positivos ainda não foi divulgado, mas teria afetado boa parte do departamento de futebol do clube

O Corinthians volta a sofrer com casos positivos de coronavírus no clube. O Alvinegro realizou testagens prévias ao clássico contra o Palmeiras e, segundo o globoesporte.com, recebeu resultados de várias pessoas infectadas com Covid-19.

Até agora, o clube não se manifestou para dar o exato número de casos positivos. De acordo com o globoesporte, a maioria das pessoas que testaram positivo fazem parte da comissão técnica ou da diretoria do Corinthians, mas casos em atletas não estão descartados.

Em entrevista ao globoesporte, Joaquim Grava, médico do clube, relatou os processos do clube diante do alto número de positivos.

"Os exames chegaram e tinham alguns casos positivos. Mas mandamos fazer a revisão pelo risco de falso positivo. Por volta das 15h30, devemos ter as confirmações. Tivemos um ou dois casos com febre, mas o restante estava assintomático".

Corinthians x Palmeiras pode ser adiado?

O Corinthians ainda não se manifestou no sentido de adiar o dérbi contra o Palmeiras, marcado para esta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. A Federação Paulista de Futebol está ciento do possível surto de casos de Covid-19 e aguarda um posicionamento oficial do Alvinegro.

Ao portal Uol, um diretor do Corinthians não descartou a possibilidade de pedir o adiamento do jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Segundo a reportagem, a equipe teria um número considerado o suficiente para entrar em campo contra o Palmeiras com praticamente uma equipe inteira da categoria de base.