Rodrigo Varanda, o primeiro sinal da nova relação do Corinthians com a base

Atacante fez o gol do empate contra o Palmeiras, enquanto Roni foi eleito melhor em campo por Vágner Mancini

Sem dinheiro para grandes contratações, o Corinthians resolveu fazer o que já deveria ter começado há muito tempo: dar mais espaço para os jovens da base. E o primeiro bom sinal dessa nova relação do clube com os jovens revelados no Terrão se chama Rodrigo Varanda, autor do gol de empate contra o Palmeiras, nesta quarta (03), naquele que foi apenas seu segundo jogo como profissional.

Há muitos anos o Corinthians vem sendo criticado pelo mau uso que faz das categorias de base. Ganhar a 'Copinha' é legal, mas não é tão importante quanto revelar jogadores para a equipe principal. Mais vale um time que não conquiste títulos na base, mas que apresente dois ou três bons nomes para o profissional, do que o contrário.

E pior ainda é ver jovens promissores deixarem o clube para fazer sucesso em outros rivais pelo país, como aconteceu com Claudinho, recentemente, e com Everton Ribeiro há alguns anos. Então, para esta temporada, o Timão resolveu fazer uma ‘limpa’ no elenco para dar mais espaço aos jogadores da base.

Além dos nomes que já estavam com a equipe principal, como Lucas Piton, Roni, Xavier, Gabriel Pereira, Leo Santos e Caíque França, muitos outros foram promovidos pelo técnico Vágner Mancini para esta temporada. E logo de cara começa a despontar o nome de Rodrigo Varanda, de apenas 18 anos de idade.

O atacante já vinha sendo observado pela comissão técnica, que tinha vontade de utilizá-lo ano passado, contudo, ele não estava inscrito no Brasileirão. Então, a oportunidade apareceu no Campeonato Paulista.

Para a surpresa de muitos torcedores, Varanda foi escalado como titular logo no primeiro jogo do Timão no Paulista, contra o Red Bull Bragantino. E o grande destaque da partida foi justamente o garoto, que se movimentou, fez boas jogadas e não se omitiu em momento algum - foi um dos poucos que apresentaram algo de bom nos 90 minutos, e logo em sua partida de estreia nos profissionais.

Então, ele foi escalado novamente como titular para o derby contra o Palmeiras. E mais uma vez foi uma grata surpresa. Com personalidade, o atacante mostrou que sabe usar bem o corpo, proteger a bola e, principalmente, marcar gols. Ele usou tudo isso para empatar o duelo, que terminou com o placar de 2 a 2. Depois do jogo, Mancini elogiou bastante o garoto, que também foi chamado de "nosso menino de ouro” por Mateus Vital.

“O retrato hoje é do Varanda. Fez gol importante. Primeiro gol em Dérbi, jogo pesado, pressão de ambos os lados, passou no teste”, comentou o treinador do Timão. “Rodrigo fez dois belos jogos. Também achei que na estreia foi bem, hoje participou com gol e outras jogadas. Chegou para nós do sub-17. Não fez jogo no sub-20. Atleta em formação. Gosto desse tipo de desafio”, completou.

Recentemente, o Corinthians contratou diversos atacantes de lado que não agradaram, como Everaldo, Jonathan Cafu e Matheus Davó, apenas para citar alguns. Enquanto isso, Rodrigo Varanda, Gabriel Pereira e Guilherme Mantuan - todos já utilizados por Mancini e com grande potencial - estavam esperando uma oportunidade.

Além de Varanda, Roni também fez uma grande partida, o melhor em campo para o treinador Alvinegro. Donelli, goleiro, fez sua estreia e também se mostrou bastante seguro - só ganhou oportunidade porque Walter, eterno reserva de Cássio, foi emprestado ao Cuiabá, enquanto Xavier entrou no segundo tempo e também teve destaque.

“Hoje temos possibilidade não só de ver o Varanda em campo, mas vimos o Roni, o Donelli, o Antony, daqui a pouco outros farão parte. Todos estão com gana muito grande. Só não vimos mais em campo hoje porque era um clássico e eu precisava mesclar. Vamos ver mais garotos, equilibrar o time, a intenção é essa”, destacou Mancini.

Na temporada passada, o São Paulo liderou o Brasileirão por muitas rodadas, o Santos chegou a final da Libertadores e o Inter quase saiu do jejum nacional, perdendo o título brasileiro na última rodada. O que todos têm em comum? São times recheados de jovens da base.

Agora, quem sabe pode ser a vez do Corinthians, que há muito tempo não monta um time vitorioso com jogadores do Terrão, algo que foi uma característica do clube por muitos anos.

“Estamos confiantes nos meninos, que possam dar vitalidade diferente à nossa equipe. Vamos ter o que comemorar porque há muita gente boa chegando”, finalizou o treinador do Timão.