Suárez: "talvez o Barça não gostasse da minha amizade com Messi"

O uruguaio voltou a criticar o clube por sua saída e ainda disse acreditar que isso foi uma manobra para afastá-lo do amigo e ex-companheiro

Luis Suárez á mudou de time, já estreou pelo Atlético de Madrid, já marcou gols, mas o sentimento ruim com o continua. Depois de falar sobre sua despedida "estranha", o atacante disse acreditar que o clube não gostava da amizade com Lionel Messi e voltou a criticar o jeito como sua saída foi levada pela diretoria.

Após a vitória pelo Uruguai na primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, Suárez aproveitou a oportunidade de fala para criticar o modo como as coisas aconteceram no Barcelona no momento de sua saída. Agora foi a vez de falar à ESPN sobre outros aspectos do adeus.

O atacante chegou a dizer que ficou sabendo primeiro pela imprensa que não fazia mais parte dos planos do clube e, só depois, é que foi informado internamente, algo que lhe doeu bastante.

"No momento em que me disseram, confirmei o que vi na imprensa, o que as pessoas estavam dizendo... ninguém no clube tinha me dito nada até que o treinador ligou. Eu merecia pelo menos ser chamado e me disseram por que eu não era procurado antes de saber pela imprensa.Eu teria dado soluções se a questão fosse econômica e se fosse esportiva eu poderia entender", disse.

Um dos palpites que Suárez tem para justificar sua saída, porém, não tem a ver com nenhum dos dois pontos citados por ele, mas sim com a sua amizade com Messi. "Eu acho que eles queriam me tirar do lado de Messi, talvez eles se incomodam de eu ter um bom relacionamento com Leo. Talvez eles quisessem que ele não estivesse tanto comigo. Não vejo nenhuma razão para eles pensarem que isso prejudicava a equipe", desabafou o atacante.

Mas se o problema era esse, a saída do uruguaio não serviu para separar os dois, que seguem com a amizade mesmo morando em cidades diferentes, graças à tecnologia. "É claro que sinto falta do Leo, mas com a tecnologia estamos constantemente conversando. Sabemos o quanto estamos próximos. Compartilhamos muitas coisas, desde os treinos de todas as manhãs, até os mates. Nossos filhos têm uma vida juntos e nós temos um grande vínculo familiar".

Mas, apesar de tudo, foram seis anos vitoriosos de Suárez no Barcelona e isso nãos será apagado, mesmo que ele esteja em uma equipe rival. Por isso, o atacante garantiu que não vai fazer nenhuma comemoração fervorosa caso marque um gols contra seu ex-time, mas vai vibrar, sim.