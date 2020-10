Suárez fala de “coisas estranhas” no Barcelona e insatisfação de Messi com sua saída

O uruguaio abordou como foi a sua despedida do Camp Nou rumo ao Atlético de Madrid e não poupou críticas aos catalães

Luís Suárez estreou nesta edição das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 com gol, ajudando a seleção uruguaia a vencer o por 2 a 1. Mas a sua saída do para o continua como um dos principais temas a serem abordados pelo atacante. E o camisa 9 não fugiu das perguntas.

O uruguaio de 33 anos não estava mais nos planos do técnico Ronald Koeman, que chegou ao Barça para capitanear uma mudança completa de direção especialmente após a derrota por 8 a 2 para o de Munique. A forma como o clube catalão tratou um de seus principais atacante de todos os tempos, contudo, não agradou nem a Suárez e tampouco ao seu amigo argentino Lionel Messi – que chegou inclusive a manifestar um desejo, não realizado, de deixar o Barcelona.

“Eu não fiquei surpreso sobre Messi”, disse Suárez em entrevista coletiva após a vitória sobre o Chile, referindo-se ao desejo que o seu agora ex-companheiro de clube teve em deixar o Barcelona. “Eu o conheço muito bem e sei a dor que ele sentiu, assim como eu senti”.

Sobre sua saída do Camp Nou, Suárez também deixou claro como a sensação geral – compartilhada também por Messi – foi a de que o Barcelona não soube conduzir bem a situação.

“Ele (Messi) achou que eles me chutaram para fora do clube, pela forma como aconteceu. Existiam outras formas de fazer as coisas corretas em relação a mim, foram seis longos anos e isso também o irritou. Eu o considero um amigo e ele sabe o quanto nós sofremos”.

Suárez agora é jogador do Atlético de Madrid e, recentemente, marcou dois gols logo em sua estreia. E falou que não pensou duas vezes quando surgiu a oportunidade de vestir as cores colchoneras.

“A minha família queria me ver feliz. Aconteceram coisas estranhas no Barcelona, como eles te mandarem treinar separado dos demais porque você não estava relacionado para o jogo. Esse tipo de coisa me deixou mal e minha família viu que estava me afetando, então eles me encorajaram a agarrar a oportunidade. Quando o Atlético me procurou, eu não hesitei em nenhum momento. É claro que eu preciso me acostumar a vários temas, mas estou muito feliz no Atlético”, completou.