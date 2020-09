Koeman diz não ser vilão em 'caso Suárez' e tenta acalmar Messi

Treinador holandês admitiu que craque argentino ficou 'afetado' com a saída do uruguaio

Ronald Koeman admitiu que quando chegou ao , Luis Suárez já havia sido informado de que não estava nos planos do clube para a temporada 2020/21, e buscou minimizar a sua responsabilidade com a postura da diretoria.

"É uma decisão do clube. Antes de assinar o meu contrato, o clube já tinha planeado uma mudança e apoiei essa decisão. Não foi uma decisão só minha como treinador, mas tentou-se mudar a equipe e podem ver que há muitos jovens", disse o treinador.

"Parece que sou o mau da fita, mas não sou. Desde o primeiro dia tenho mostrado respeito pelo jogador e pela pessoa que ele é. E ele treinou ao máximo enquanto esteve aqui. Sempre disse que se ficasse seria difícil jogar, mas seria mais um", completou.

Após o uruguaio ter se despedido do Camp Nou, Messi demonstrou publicamente a sua insatisfação com a forma como o seu amigo pessoal e companheiro dentro de campo deixou o clube.

"É normal que o Messi fique um pouco triste quando um amigo dele, com quem está na equipe há vários anos, sai do clube, mas o mais importante para mim é a atitude do Leo nos treinos e em campo, e ele tem sido um exemplo para todos", concluiu.

Suárez, que possuía mais um ano de contrato com o Barcelona, teve o seu contrato rescindido e foi liberado para acertar com o rival Atlético de Madrid.

Nos colchoneros, o atacante assinou um vínculo por dois anos, custando seis milhões de euros.