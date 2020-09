Luis Suárez estreia no Atlético de Madrid com gols e assistência

Uruguaio foi o grande destaque na goleada aplicada sobre o Granada por 6 a 1 neste domingo (27)

O massacrou o Granada com uma goleada por 6 a 1 neste domingo (27), com uma grande atuação de Luis Suárez, que realizou a sua estreia com a camisa do clube colchonero, marcando dois gols, além de uma assistência, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

O uruguaio iniciou o duelo no banco de reservas e entrou no lugar de Diego Costa, autor do primeiro gol, aos 21 minutos do segundo tempo. Com dois minutos em campo, já era o protagonista.

O atacante tocou para Marcos Llorente balançar as redes, e já na reta final da partida, fechou o placar com dois gols.

Suárez deixou o Barcelona na última semana e assinou com o Atlético de Madrid por dois anos.