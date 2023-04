Sporting x Juventus ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20) pelo jogo de volta das quartas da Liga Europa; veja como acompanhar na internet

Sporting e Juventus se enfrentam na tarde desta quinta-feira (20), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa. Como venceu a ida por 1 a 0, a Juve joga por um empate para avançar à semifinal. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois de empatar com o Arouca por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Português, a Juventus volta as atenções para o mata-mata da Europa League precisando vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação. Classificado para o torneio após o terceiro lugar no Grupo D da Champions League, o Leão venceu o Midtjylland por 5 a 1 na segunda fase da Liga Europa, e na sequência deixou para trás o Arsenal nos pênaltis por 5 a 3.

Do outro lado, a Juventus, que ficou em terceiro no Grupo H da Liga dos Campeões, eliminou o Nantes por 4 a 1 na segunda fase, e o Freiburg por 3 a 0 no placar agregado. O brasileiro Alex Sandro retorna após cumprir suspensão na Serie A italiana.

Escalações

Sporting: Adan; Inacio, Coates, Diomande; Esgaio, Goncalves, Morita, Reis; Edwards, Chermiti, Trincao.

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Desfalques

Sporting

Paulinho, Daniel Bragança e Jovane Cabral estão fora.

Juventus

Sem desfalques confirmados.

Quando é?