Equipes se enfrentam neste domingo (28), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport Recife e ABC se enfrentam na noite deste domingo (28), às 18h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela nona rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota, o Sport caiu para o 11º lugar, com 11 pontos. O Leão pode ir a campo com uma equipe modificada, já que alguns jogadores estão desgastados fisicamente.

Do outro lado, o ABC conquistou a sua primeira vitória na rodada passada e, com 4 pontos, quer o triunfo longe de casa para tentar deixar a lanterna do campeonato.

Prováveis escalações

Sport Recife: Renan; Ewerton (Pedro Martins), Rafael Thiery (Chico), Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fabinho e Jorginho (Ítalo); Luciano Juba, Fabrício Daniel e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

ABC: Simão; Luiz Gustavo, Habraão, Afonso e Richardson (Caíque); Bruno Lima, Ramon e Léo Ceará; Lucas Tocantins (Romário), Júnior Todinho (Welliton) e Felipe Garcia. Técnico: Allan Aal.

Desfalques

Sport Recife

Sem desfalques confirmados.

ABC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?