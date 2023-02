Spezia x Juventus ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste domingo (19), às 14h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Spezia e Juventus se enfrentam na tarde deste domingo (19), às 14h (de Brasília), no Estádio Alberto Picco, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de duas vitórias consecutivas, a Juventus ainda tenta se recuperar no Italiano após a perda de 15 pontos por fraude fiscal. A Juve ocupa atualmente a nona colocação na tabela, com 29 pontos conquistados, 10 pontos a menos que a Lazio, que abre a zona de classificação para as competições europeias.

Do outro lado, o Spezia é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento com 19 pontos conquistados, 2 a mais que o Hellas Verona, primeira equipe no Z-3. Nos últimos quatro jogos, o Spezia sofreu três derrotas, e conseguiu um empate contra o Empoli.

Prováveis escalações

Spezia: Dragowski; Nikolaou, Caldara, Amian; Reca, Agudelo, Ampadu, Bourabia, Gyasi; Shomurodov, Verde.

Juventus: Szczęsny; Danilo, Gatti e Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot e Kostic; Chiesa, Di María e Vlahovic.

Desfalques

Spezia

Jeroen Zoet, Simone Bastoni, João Moutinho, e Szymon Zurkowski, lesionados, e Salvatore Esposito, suspenso, desfalcam o Spezia.

Juventus

Leonardo Bonucci, Kaio Jorge, Arkadiusz Milik, Paul Pogba, e Fabio Miretti, lesionados, e Bremer, suspenso, desfalcam a Juve.

Quando é?