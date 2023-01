Por que a Juventus perdeu pontos no Campeonato Italiano 2022/23?

Velha Senhora foi punida pela Federação Italiana de Futebol, teve uma dedução de 15 pontos e despencou na tabela

A Juventus foi punida com a perda de 15 pontos no Campeonato Italiano 2022/23, em decisão tomada pelo Ministério Público italiano nesta sexta-feira (20) e acatada pela Federação Italiana de Futebol (FIGC). A punição é superior a que foi solicitada anteriormente pela Procuradoria, que havia pedido uma dedução de nove pontos.

Os dirigentes da Juventus citados no escândalo também foram punidos e suspensos de exercer atividades no futebol pelo tempo determinado pelo Ministério Público italiano, dentre eles o ex-presidente do clube, Andrea Agnelli, e o ex-vice-presidente Pavel Nedved.

Por que a Juventus foi punida?

A Juventus foi punida após a investigação de relatórios financeiros de 2019, 2020 e 2021 do clube italiano, onde foram encontradas diversas irregularidades na transferência de jogadores, como o português Cristiano Ronaldo.

Em novembro de 2022, o então presidente da Juventus, Andrea Agnelli, renunciou ao cargo junto com toda a diretoria do clube após o início da investigação de fraude fiscal. Além dele, Pavel Nedved, ídolo e ex-jogador da Juventus, também deixou a vice-presidência da equipe.

Devido ao escândalo, os dirigentes Fabio Paratici, Maurizio Arrivabene, Federico Cherubini, ao lado de Agnelli e Nedved, foram suspensos entre oito meses e dois anos e meio.

O clube de Turim tinha sido absolvido junto com outras dez entidades no ano passado, mas o Tribunal de Apelação da FIGC aceitou o pedido do procurador federal Giuseppe Chine para reabrir o processo em função dos elementos transmitidos pela justiça da Itália.

A situação faz a Juventus despencar na tabela de classificação da Serie A, deixando a terceira colocação para ocupar a 11ª posição: o time de Turim estava com 37 pontos conquistados no campeonato e, agora, fica somente com 22 e praticamente dá adeus à disputa do título. Com a dedução, a Juve ainda fica 12 pontos atrás da zona de classificação para competições europeias - a Roma, com 34 pontos, é a última classificada à Europa League no momento.