Semifinais do Paulistão: classificados, datas e mais da edição 2021

Já começam a pipocar os classificados para as semifinais do Campeonato Paulista de 2021; veja tudo sobre a fase final da competição

A fase de grupos do Paulistão 2021 chegou ao final , com muito atraso, por conta da pandemia do novo coronavírus. A maratona de jogos, então, continua, de forma com que os primeiros jogos das quartas de final começam a rolar: nesta terça-feira (11), o Corinthians bateu a Inter de Limeira por 4 a 1 e se tornou o primeiro classificado para as semifinais do torneio.

São Paulo, Ferroviária, Red Bull Bragantino, Palmeiras, Mirassol e Guarani ainda jogarão para tentar uma vagas entre os quatro finalistas do estadual.

Aqui, na Goal , você vê as principais informações sobre as semifinais do Paulistão.

Quais são os jogos das semifinais do Paulistão 2021?



O Corinthians, primeiro classificado, já tem uma ideia de quem irá enfrentar: se o São Paulo bater a Ferroviária, seja no tempo normal ou nos pênaltis, a tendência é que o Timão enfrente o vencedor do confronto entre Palmeiras e RB Bragantino. Se a Ferroviária se classificar, porém, o clube do Parque São Jorge enfrentará o vencedor do confronto entre Mirassol e Guarani.

Quando serão as semifinais do Paulistão 2021?

Ainda não existe confirmação dos horários em que as semifinais do Paulistão serão disputadas, mas a tendência é que as duas partidas aconteçam no final de semana: o que já se sabe é que no caso de Dérbi, ele acontecerá no domingo (16).

Como cada time se classificou?

Corinthians

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Timão começou o ano desacreditado devido aos problemas financeiros do clube e o elenco não tão qualificado. Ainda assim, no Paulistão, o time de Mancini teve 69,4% de aproveitamento na fase de grupos, a segunda melhor campanha, e se classificou tranquilamente para as fases finais. Por ter ficado em primeiro lugar do Grupo A, encarou a Inter de Limeira na Neo Química Arena, onde não teve dificuldades para golear os rivais do interior.

Agora, espera o resultado das outras quartas de final para descobrir terá a melhor ou a segunda melhor campanha entre os classificados para as semis do Campeonato Paulista.