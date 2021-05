Benítez esbanja futebol em vitória que leva o São Paulo à semifinal do Paulista

O argentino fez seu décimo jogo pelo Tricolor e contribuiu com suas duas primeiras assistências pela equipe de Hernán Crespo

O São Paulo garantiu sua classificação para a semifinal do Campeonato Paulista com uma exibição maiúscula contra a Ferroviária. A vitória por 4 a 2 teve gols de Gabriel Sara, Liziero, Igor Vinícius e Pablo... mas o grande nome do Tricolor foi o argentino Martín Benítez.

O camisa 8 atuou predominantemente no terço final do adversário, como se vestisse a 10 às costas no 3-4-1-2 montado por Crespo, e já começou o duelo no Morumbi mostrando categoria. Mas foi no segundo tempo, quando o encontro já estava em 2 a 1 (Renato Cajá havia empatado em cobrança de falta, ainda na etapa inicial), que o argentino apareceu para decidir a contenda.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após lance individual pelo canto esquerdo, Benítez fez o passe cruzado que terminou com gol de Igor Vinícius. Em seu 10º jogo pelo São Paulo, foi a sua primeira assistência pelo novo clube. Mas Benítez não parou por aí.

Já na metade da etapa derradeira, Martín mostrou as melhores de suas características desde que chegou ao futebol brasileiro, em 2020, para defender o Vasco antes de tomar o rumo do Morumbi: a atenção para recuperar a posse de bola e a categoria para entregá-la adiante. Com um carrinho, Benítez recuperou a esfera já no campo de ataque e, após tabelar com Pablo, serviu o camisa 9 no lance do 4 a 1. Com a vitória praticamente garantida, Crespo optou por substituir Benítez. Fosse um jogo com torcida e em um mundo sem Covid, a torcida são-paulina com certeza lhe renderia homenagens antes de sentir o frio na barriga quando Bruno Mezenga diminuiu para 4 a 2.

Antes de entrar em campo contra a Ferroviária, Benítez já havia marcado um gol em seu nome (na estreia do time na Libertadores, contra o Sporting Cristal). Mas na comparação com os tempos de Vasco o que chamava a atenção, nesta sua nova vida no São Paulo, era a maior participação nas transições ao invés da característica cerebral para servir companheiros. Neste duelo de quartas de final de Campeonato Paulista contra a Ferroviária, o argentino conseguiu mostrar tudo o que já apresentou de melhor – também ajudado pelo apoio de um conjunto muito melhor do que o que fez parte em São Januário. Decidiu e desfilou em campo.

Na semifinal do Paulista, o São Paulo enfrenta o Mirassol no domingo (16).