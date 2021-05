RB Bragantino x Palmeiras ao vivo: siga em tempo real as quartas do Paulistão

Desde que o Bragantino foi comprado pela Red Bull, já tivemos cinco encontros entre essas equipes: o Palmeiras levou a melhor nos duelos até agora.

São quatro vitórias do Verdão, duas pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil, e apenas uma vitória do RB Bragantino, justamente pelo Campeonato Paulista de 2020. No total, o time da capital marcou oito gols nesses cinco jogos, enquanto a equipe da interior balançou as redes quatro vezes.