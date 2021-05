Santos x São Bento, Ponte x Palmeiras ao vivo: siga em tempo real a última rodada do Paulistão 2021

Corinthians e Inter de Limeira já estão classificados no Grupo A do Paulistão.

São Paulo e Ferroviária também já se garantiram no Grupo B do Estadual.

O Grupo C do Paulistão ainda tem uma dúvida. Com o Red Bull Bragantino já classificado, Novorizontino e Palmeiras disputam a vaga nas quartas de final. O Verdão precisa vencer e torcer pelo Corinthians diante do Novorizontino.

Mirassol e Guarani também já se garantiram no Grupo D. O mistério da chave é em relação ao possível rebaixamento do Santos, terceiro colocado, com 11 pontos conquistados.