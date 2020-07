Semifinais da Taça Rio: onde assistir, jogos, datas, horários e mais

Segundo turno do Campeonato Carioca chega à reta final em clima de incerteza; veja todas as informações sobre o torneio

Com dois dos quatro finalistas da já definidos, a segunda etapa do chega à sua fase final em clima de incerteza: sem transmissão da TV Globo e com um classificado em pé de guerra com a FERJ.

e já estão garantidos no mata-mata. Nesta quinta-feira (2), saem os últimos classificados: ( só uma tragédia tira uma das vagas do Tricolor ), Volta Redonda, , e Resende brigam pela outra vaga, para provavelmente enfrentar o nas semifinais.

Mais times

Quais são os confrontos das semifinais da Taça Rio?

Como funciona o mando de campo nas fases decisivas da Taça Rio.



Semifinal:

Os líderes de cada grupo são os mandantes:

Fla é líder do Grupo A.

ou Volta Redonda será o líder do B.



Final: Sorteio. — YouTube: Canal do VSR (@vitorsergio) July 2, 2020

Líder do Grupo A, o Flamengo enfrentará o segundo colocado do Grupo B, que pode ser qualquer um dos cinco possíveis classificados. Se a primeira fase terminasse hoje, este time seria o Volta Redonda.

Vice-líder do Grupo A e classificado após o empate diante da , nesta quarta-feira (2), o Botafogo enfrentará o líder do Grupo B. Se a primeira fase terminasse hoje, este time seria o Fluminense. Assim, possivelmente teríamos um confronto entre duas equipes "brigadas" com a FERJ.

Quando serão jogadas as partidas da semifinal da Taça Rio?

A FERJ decidiu quando vão ser disputadas as semifinais e a final da Taça Rio.

As semifinais vão ser disputadas domingo, 5 de julho. E a decisão está marcada para o 08 de julho.

Os locais das partidas ainda não foram definidos #sbtrio #sbtesporterio — SBT - Rio (@sbtrio) June 30, 2020

Ambas as partidas da semifinal serão disputadas neste próximo domingo (5). Os horários ainda não foram anunciados.

Onde assistir às semifinais da Taça Rio?

Com a rescisão de contrato da TV Globo com a FERJ , os jogos das semifinais não terão transmissão na TV aberta ou TV fechada, neste primeiro momento. Assim, o cenário está incerto: clubes estão livres para venderem seus jogos para outras emissoras ou até o transmitirem em plataformas como um canal próprio no YouTube.

Rodrigo Dunshee, vice do Flamengo, afirmou que os jogos da equipe carioca como mandante continuarão sendo transmitidos pela FlaTV.