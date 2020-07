Campeonato Carioca 2020: confira a classificação geral do torneio

Flamengo assegurou liderança com triunfo sobre o Boavista e tem chance de título antecipado

O assegurou a liderança da classificação geral do ao derrotar o Boavista por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (1), no Maracanã, em jogo válido pela última rodada da .

Com o resultado, o time rubro-negro chegou a 28 pontos na somatória dos dois turnos da competição estadual e não pode mais ser alcançado pelo , que tem 24 e enfrenta o Macaé em Bacaxá na noite desta quinta-feira, no encerramento da rodada decisiva.

Ao garantir a liderança da classificação geral (a tabela completa está no fim do texto), a equipe do técnico Jorge Jesus manteve as chances de garantir o título estadual com antecipação.

Para que isso aconteça, basta "apenas" conquistar a Taça Rio. As semifinais do segundo turno estão marcadas para o próximo domingo e a final para o dia 8, sendo que ambas as fases são disputadas em jogo único, com as equipes de melhor campanha tendo a vantagem do mando de campo e do empate.

Vale lembrar que, conforme prevê o regulamento do 2020, uma equipe só será campeã antecipada do torneio se vencer a (que terminou com título rubro-negro), a Taça Rio e também liderar a classificação geral.

Desta maneira, num cenário hipotético em que o Flamengo conquistasse também a Taça Rio, mas o Fluminense ficasse com a liderança geral, o clássico Fla- decidiria a edição de 2020 da competição.

Agora, no entanto, o Carioca só será decidido em dois jogos se alguma equipe que não seja o Flamengo fature o segundo turno. Neste momento, só o e o estão classificados. A definição das outras duas vagas ficou para o complemento da rodada final da fase de grupos, nesta quinta-feira.

Confira abaixo a tabela geral do Campeonato Carioca 2020!