Sem Rogério Ceni de novo, Fortaleza busca evitar queda de rendimento de 2019

Após a saída do treinador em 2019, o Leão sofreu para conseguir pontos no Brasileirão e teve aproveitamento de rebaixado com Zé Ricardo

O que aconteceu em 2019 se repete em 2020: em meio à disputa do Campeonato Brasileiro, Rogério Ceni decidiu deixar o Fortaleza para assumir o cargo de treinador em um dos principais times do país. Dessa vez, porém, ao invés do endividado , o técnico foi contratado pelo poderoso , dono do melhor elenco do .

Enquanto Tricolores e Rubro-Negros se preparam para o duelo pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (11), o , relegado ao segundo plano em boa parte dos debates sobre a chegada de seu ex-comandante ao Rio de Janeiro, tenta recolher os cacos e seguir com uma "vida-pós-Ceni" melhor do que teve em 2019.

Com um elenco em tese mais farto e com mais opções, o atual 11º colocado do Brasileirão - com dois jogos a menos - tenta continuar com a boa fase na competição para ter um final de ano tranquilo, pelo menos enquanto procura um novo técnico.

Em 2019, após a saída de Rogério Ceni, o Fortaleza apostou em Zé Ricardo para substituir o ídolo. Não foram bons momentos. O time não deu liga sobre o comando do então técnico, que teve aproveitamento de rebaixado enquanto esteve à frente do Leão - foram sete jogos, com quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória, todos pelo Campeonato Brasileiro.

Para se ter uma ideia, o aproveitamento de Zé Ricardo pelo clube cearense foi de 23,8%, tendo entregue o cargo de volta para Rogério Ceni na 15ª colocação. Na atual edição, apenas o , último colocado por uma boa margem, tem aproveitamento inferior a esse - o Esmeraldino conquistou apenas 22,2% dos pontos disputados.

Com Ceni, a história foi diferente: foram 30 jogos, com 13 vitórias, seis empates e 11 derrotas no Brasileirão, com um aproveitamento de 50% dos pontos disputados. Isso seria suficiente, na atual edição, para fazer com que o Leão encostasse no , atual oitavo colocado, e brigasse com mais força por uma vaga na Libertadores. Em 2019, seriam o suficiente para que o clube conseguisse o tão sonhado lugar na competição continental, substituindo o .

Números gerais do Rogério Ceni no Fortaleza:



⚔️ 153 jogos

✅ 81 vitórias

⛔️ 33 empates

❌ 39 derrotas

📊 60.1% aproveitamento

⚽️ 1.46 gols marcados por jogo

🚫 0.87 gols sofridos por jogo

🏆 4 títulos ( , e 2 ) https://t.co/NwwiaW7fII — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) November 10, 2020

Agora, é preciso seguir em frente, como deixou claro o próprio presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, em entrevista ao Globo Esporte. "Isso tudo é página virada." disse, comentando sobre a saída polêmica de Ceni. "Eu sou presidente do Fortaleza e meu foco está no jogo contra o , além de procurar um novo treinador."

A opção, também, deve ser por um técnico que se assemelhe ao estilo de Ceni, para não correr o risco de outra transição conturbada, como foi com Zé Ricardo. "Vamos procurar alguém que tenha uma proximidade maior de como esse elenco atua, com seu perfil técnico e modelo de jogo. A torcida precisa entender a escolha que será feita e abraçar."