Domènec Torrent é demitido do Flamengo; solução caseira com Rogério Ceni vira opção

Treinador não resistiu à goleada para o Atlético-MG e foi demitido do cargo; substituto já está em pauta

O comunicou, no início da tarde desta segunda-feira (09), que Domènec Torrent e sua comissão técnica não comandam mais o clube. Na atividade desta terça (10), na véspera do confronto contra o , pela Copa do , Maurício de Souza, treinador do sub-20 é quem comandará as atividades.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O catalão esteve a frente do Flamengo há pouco mais de três meses e tinha contrato até dezembro de 2021. Foram 24 jogos sob o comando da equipe carioca com 14 vitórias, 4 empates e 6 derrotas.

Mais times

O time de Domènec balançou as redes em 42 oportunidades e sofreu 36 gols. O sistema defensivo, inclusive, foi um dos motivos que fizeram a pressão em cima do trabalho do treinador aumentar. A goleada sofrida pelo foi a gota d'àgua.

Mais artigos abaixo

SUBSTITUTO

Conforme trazido em matéria da Goal, o nome de Rogério Ceni é muito bem avaliado dentro do Flamengo e surgiu como uma opção. Antes mesmo da demissão do catalão, o já fazia contatos pelo treinador do . Há o pensamento de que neste cenário, trazer um técnico estrangeiro seria mais delicado e para os dirigentes do clube, Ceni é a melhor opção interna.