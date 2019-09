Rogério Ceni volta ao Fortaleza com contrato até dezembro deste ano

Ex-goleiro retorna ao Fortaleza menos de dois meses de deixar o clube para treinar o Cruzeiro, de onde foi demitido na última semana

Rogério Ceni é o técnico do . De novo. Menos de dois meses depois de deixar o clube para assumir o , o ex-goleiro do está de volta ao Tricolor cearense. O retorno acontece dois dias depois de Ceni ser demitido pelo Cruzeiro.

O anúncio oficial foi feito neste domingo pelo Fortaleza, que no fim da semana demitiu Zé Ricardo, que em agosto sucedeu... Rogério Ceni.

"Ressaltamos que o clube não negociou, em nenhuma hipótese, com Rogério Ceni e nenhum outro nome enquanto Zé Ricardo estava no cargo. Respeitou-se o limite ético entre a saída do último treinador para o início das negociações e o retorno de Ceni, prática permanente do Fortaleza EC", diz o comunicado do Fortaleza.

O novo acordo de Ceni com o Tricolor cearense é apenas até dezembro deste ano. A volta do treinador já era tratada como provável desde quinta-feira, momentos depois de ele sair do Cruzeiro e de Zé Ricardo cair no Fortaleza.

"O anúncio ocorre agora em virtude da necessidade de Rogério tratar de questões pessoais. Não ocorrendo, durante este tempo, nenhuma intercorrência por questões salariais ou impasse na negociação. Rogério Ceni respondeu positivamente a proposta feita pelo clube na madrugada de hoje (29), às 00h40", continua o Fortaleza.