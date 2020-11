Frustrada com Rogério Ceni, torcida do São Paulo enfim "abraça" Diniz

Contestado atual comandante tricolor ganha até hashtag de apoio depois de ídolo acertar com Flamengo e ser rival mais uma vez

A torcida do foi pega de surpresa nesta última segunda-feira (9). Com a demissão de Domènec Torrent, o não demorou até apostar em Rogério Ceni, ídolo máximo do Tricolor, como seu novo treinador. O ex-goleiro terá mais duas decisões diante do clube que o consagrou, pela Copa do , após ser eliminado com o Fortaleza nas oitavas de final do torneio.

Brigado com o atual presidente da equipe paulista, Leco, Rogério Ceni havia prometido não dirigir mais o São Paulo até que o mandatário deixasse o clube. Como o mandato do criticadíssimo Leco só vai até o final do ano, a torcida esperava que, qualquer que fosse o vencedor do pleito, trouxesse Ceni de volta para comandar o Tricolor, ao fim da temporada e do contrato do ídolo com o Leão.

Com a ida do ex-goleiro ao Flamengo, entretanto, os planos da torcida do clube foram por água abaixo. Ceni não só não estará disponível para o São Paulo no fim da temporada – a menos que sua passagem pelo dure menos que o planejado – mas também voltará ao Morumbi para enfrentar novamente Fernando Diniz, agora com aquele que é indiscutivelmente o melhor elenco do Brasil.

Criticado pela torcida desde sua contratação, Diniz ganhou um voto de confiança após a escolha do ídolo pelos cariocas. Já estava quase certo que se não vencesse nenhum título, o atual comandante do Tricolor não ficaria para 2021. Agora, com a principal opção dos são-paulinos de emprego praticamente garantido para a próxima temporada, o treinador recebeu um suporte quase que inédito de boa parte dos fãs do clube do Morumbi.

Longe de ser unanimidade até mesmo em seus melhores momentos, Diniz já balançou no cargo por várias ocasiões, sempre sendo questionado, principalmente após os resultados ruins no e na . Agora, diante do maior ídolo da história do São Paulo, pela , vem recebendo apoio de boa parte da torcida tricolor.

Torcedores foram para as redes sociais para apoiar Fernando Diniz com hashtags como #FechadoComODiniz, por exemplo, com até mesmo críticos ferrenhos participando da campanha de apoio. Nada mais é do que uma prova de fogo para o treinador, segundo mais longevo do país, para finalmente colocar as desconfianças de lado diante daquele que será provavelmente o maior desafio para o técnico em competições nacionais até o momento.

Ainda que esteja classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, tenha colocado o São Paulo em uma posição muito confortável ao final do primeiro turno do Brasileirão e esteja invicto em clássicos em 2020, Diniz nunca gozou de tanto prestígio – ainda que temporário – com a torcida quanto terá diante do Flamengo de Ceni. Até mesmo torcidas organizadas, acostumadas a protestar devido aos resultados ruins nestes últimos tempos, viajaram para apoiar o time na chegada ao Rio de Janeiro.

Vendo a sua maior sombra para 2021 assumir um de seus rivais diretos nas duas frentes em que o São Paulo ainda briga em 2020, Fernando Diniz, que tanto balançou até agora, deve ter a chance de, quem sabe, começar a garantir uma improvável renovação para a próxima temporada. Basta bater o principal elenco do país nas mãos do maior jogador da história de seu atual clube. A torcida, por enquanto, parece acreditar no “Dinizismo”.