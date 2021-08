Sem Mbappé, Real Madrid fica a um passo de fechar com Camavinga

Depois de encerrar as negociações pelo atacante do PSG, os Blancos se voltaram para o jovem jogador do Rennes

Sai Kylian Mbappé entra Eduardo Camavinga. Depois de muitas tentativas, o Real Madrid decidiu desistir da contratação do jogador do PSG e, nestas últimas movimentações da janela de transferências, se voltou para o atacante francês do Rennes para reforçar seu ataque ainda neste mercado.

Depois de muitas tentativas de contratar Kylian Mbappé e muitas negativas do PSG, o Real Madrid desistiu oficialmente de levar o camisa 7 ao Santiago Bernabéu - pelo menos por ora, já que o contrato do atacante acaba em junho de 2022 e, com isso, a partir de janeiro ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Mas o clube ainda quer reforçar seu setor ofensivo e, por isso, segundo o Canal+ Francia, agora está atrás de outro francês: Camavinga.

A Goal confirmou que as partes - Real Madrid, Rennes e agentes do jogador - já têm negociações avançadas para chegar a um acordo por cerca de 30 milhões de euros (R$ 183, 3 milhões), que precisa sair rápido, já que a janela de transferências na Europa se fecha nesta terça-feira (31). Segundo o Canal+, o jogador já está até realizando seus exames médicos para acelerar a ida ao clube espanhol.

O negócio avançou nas últimas horas, já que o Real Madrid não conseguiu entrar em um acordo com o PSG para Mbappé. Com dinheiro para investir em reforços, então, os Blancos se voltaram para um jogador que já estão monitorando há um tempo: Camavinga. Neste negócio, o Real deve pagar um valor abaixo do mercado, uma vez que o contrato do francês se encerra em 2022 e, para o clube, é melhor vendê-lo mais barato do que perdê-lo de graça em breve.

Camavinga, que também estava sendo monitorado pelo Bayern de Munique, chega para ser o segundo reforço do Real na temporada. Além do atacante, os Blancos já contrataram David Alaba para o time de Carlo Ancelotti.