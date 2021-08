Até quando vai o contrato de Kylian Mbappé com o PSG?

O atacante, que interessa ao Real Madrid, é um dos principais nomes desta janela de transferências

Desde que surgiu para o futebol, quando ainda defendia o Monaco, Kylian Mbappé é assunto sempre quente no noticiário esportivo. Mas, agora, o tema que cerca o atacante é uma possível transferência do Paris Saint-Germain.

As habilidades e o apelo comercial fizeram de Mbappé um dos jogadores mais disputados do mundo, no entanto, poucos podem arcar financeiramente ter o francês em seu elenco. O Real Madrid, porém, parece disposto a tentar de tudo para contratar o atacante de 22 anos.

Embora não queira deixar Mbappé escapar, o PSG está vivendo um momento complicado enquanto vê o contrato do francês chegar ao fim sem que ele esteja interessado em aumentar sua estadia em Paris.

Quando acaba o contrato de Mbappé com o PSG?

O atual vínculo de Mbappé com o PSG, assinado em 2018, tem duração de quatro anos. Ou seja, é válido apenas até junho de 2022.

À época, o contrato definitivo foi assinado após um período de um ano em que Mbappé passou emprestado do Monaco ao PSG. O acordo para a transferência definitiva foi de € 180 milhões pagos ao clube do principado (€ 145 milhões mais € 35 milhões em bônus), tornando-o o jovem jogador mais caro e a segunda contratação mais cara de todos os tempos, atrás apenas de Neymar.

Mbappé pode deixar o PSG de graça?

Sim, é possível que o jogador francês consiga uma transferência sem taxa. E o próprio clube está ciente deste cenário.

Sem a renovação contratual entre o clube e o jogador, Mbappé estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube seis meses antes do término de seu vínculo, ou seja, já em janeiro de 2022. E, com ao menos seis propostas de renovação recusadas pelo atacante, o PSG pode acabar fazendo um negócio por ele mesmo sem ter interesse nisso, apenas para não perdê-lo de graça.

"Mbappé quer sair. E se ele quer sair, não vamos impedi-lo, mas vai ser nos nossos termos", disse Leonardo, diretor esportivo do PSG.

Mbappé quer realmente sair do PSG?

De acordo com a fala de Leonardo e as ações de Mbappé, sim, ele pretende deixar o PSG em breve. E o Real está fazendo bastante força para isso se concretizar.

A Goal apurou que ao menos seis propostas de renovação feitas pelo PSG foram recusadas por Mbappé que, mesmo com a chegada de grandes jogadores ao clube, pretende fazer seu futuro em outro lugar.

O Real Madrid tem Mbappé como alvo claro na janela de transferências e já chegou a fazer uma oferta por ele, que foi recusada pelo PSG. Os mais de € 160 milhões oferecidos pelos merengues não correspondem ao que os franceses avaliam poder ganhar com seu atacante.