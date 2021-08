Real Madrid encerra negociações por Mbappé com PSG

O clube espanhol deu por encerrada a sua busca pela contratação do atacante nesta janela de transferências

Kylian Mbappé fica no PSG, pelo menos até o fim da temporada: a menos que aconteça uma reviravolta de última hora, o Real Madrid encerrou as negociações para contratar o atacante nesta janela de transferências. Os clubes não chegaram a um acordo nas tratativas.

O principal contratempo foi financeiro: de acordo com informações da RMC Sport, confirmadas pela Goal, o Real se recusou a pagar os 200 milhões de euros que o PSG pede para abrir mão de uma de suas principais estrelas.

A última proposta do Real Madrid por Mbappé, incluindo variáveis, chegou a 180 milhões de euros. Mas o PSG estava irredutível e exigiu os 200 milhões. Assim, o time espanhol comunicou nesta segunda-feira (30) que não irá mais negociar com os franceses.

Mbappé, que queria deixar o clube da capital francesa, terá que ficar por no mínimo mais uma temporada, formando o tão sonhado trio de ataque com Messi e Neymar. Caso continue recusando as propostas de renovação de contrato, deve sair de graça em junho de 2022 e, enfim, assinar com os merengues.

A medida evidencia, mais uma vez, que o PSG não necessita do dinheiro da venda e pode deixar Mbappé sair de graça sem que isso ocasione em sua ruína financeira. Vale lembrar que na estreia do time no Parc de Princes, o francês foi vaiado por parte da torcida organizada do clube.

O Paris Saint-Germain volta aos gramados no dia 11 de setembro, um sábado, contra o Clermont, pela Ligue 1.