Sem Diego e Filipe Luís, Flamengo acumula mais problemas para encarar o Atlético-MG

Renato Gaúcho vê a lista de baixas aumentar para um dos jogos mais importantes da temporada

Na preparação para um de seus jogos mais importantes do ano, o Flamengo se deparou com mais dois problemas. Filipe Luís e Diego são os mais novos integrantes do departamento médico rubro-negro e vão desfalcar o time contra o Atlético-MG, concorrente direto pelo título brasileiro.

O jogo entre Flamengo e Atlético-MG, neste sábado (30), tem importância direta na disputa do título do Campeonato Brasileiro. Separados por 13 pontos na tabela - sendo que o Flamengo tem dois jogos a menos -, o líder e o quinto colocado são dois dos favoritos à taça e o clássico pode encaminhar isso. Uma vitória do Galo praticamente encerra o campeonato dando o título aos mineiros depois de 50 anos, enquanto uma vitória rubro-negra coloca o time de Renato Gaúcho ainda mais na briga.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Flamengo, porém, viu sua lista de desfalques - que já era grande - aumentar ainda mais. Substituídos com dores no jogo da semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira (27), contra o Athletico-PR, Filipe Luís e Diego passaram por exames que constataram lesões nos dois. O lateral está com problemas na panturrilha esquerda, enquanto o meia - que já estaria fora do jogo por ter levado o terceiro cartão amarelo no clássico do final de semana, contra o Fluminense - sentiu a coxa direita.

Além da dupla, o técnico Renato Gaúcho não terá o meia Giorgian de Arrascaeta, que segue se recuperando de lesão na coxa, o atacante Pedro, que também teve uma lesão constatada - e que foi motivo de polêmica - e o zagueiro David Luiz.

Assim, o provável time do Flamengo contra o Galo será: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Ramon (Renê); Willian Arão, Thiago Maia, Andreas e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

O jogão, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, será neste sábado (30), às 19h (de Brasília), no Maracanã.