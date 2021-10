Flamengo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (30), pela 29ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois da eliminação para o Athletico-PR na semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta o Atlético-MG neste sábado (30), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Atlético-MG DATA Sábado, 30 de outubro de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel (RJ)

VAR: Daniel Nobre (RS)

Auxiliar VAR: André da Silva (RS)

ONDE VAI PASSAR?



O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no Maracanã. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado após a eliminação para o o Athletico-PR na Copa do Brasil, o Flamengo entra em campo pensando apenas na vitória para seguir sonhando com a possibilidade de título do Brasileirão.

Pressionado e muito questionado pela torcida, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Diego, suspenso, e Arrascaeta, que segue em recuperação. Assim, Thiago Maia e Vitinho disputam a posição.

A boa notícia fica com o possível retorno de David Luiz, recuperado de lesão muscular. Léo Pereira pode deixar o time titular.

Do outro lado, o Atlético-MG, soma 59 pontos, 10 a mais que o segundo colocado Palmeiras, e 13 a mais que o Flamengo, que tem dois jogos a menos.

Finalista da Copa do Brasil após eliminar o Fortaleza, o Galo deve ter algumas modificações na equipe.

Mariano, recuperado, retorna, assim como Diego Costa que pode entrar no lugar de Keno.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz (Léo Pereira) e Filipe Luis; Willian Arão, Andreas Pereira, Thiago Maia (Vitinho) e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan, Nacho Fernández e Zaracho; Hulk e Keno (Diego Costa).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Cuiabá Brasileirão 24 de outubro de 2021 Fortaleza 1 x 2 Atlético-MG Copa do Brasil 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Grêmio Brasileirão 3 de novembro de 2021 20h (de Brasília) Atlético-MG x América-MG Brasileirão 7 de novembro de 2021 16h (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 3 x 1 Flamengo Brasileirão 23 de outubro de 2021 Flamengo 0 x 3 Athletico-PR Copa do Brasil 27 de outubro de 2021

Próximas partidas