Demora em diagnosticar lesão de Pedro incomoda atleta e deixa clima ruim no Flamengo

Atacante vinha sentindo dores há 12 dias, jogou no sacrifício contra o Athlético-PR e agora vai passar por cirurgia no joelho

A lesão no joelho direito de Pedro, que passará por uma artroscopia no menisco medial, nesta segunda-feira (25), virou motivo de tensão no Flamengo. Isso porque o atacante vinha sofrendo com dores desde a vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, no Maracanã. Ele passou por exames de imagem no clube que não detectaram o problema.

Pedro ficou de fora da partida contra o Cuiabá, no Maracanã, mas foi relacionado para o confronto contra o Athlético-PR, pela Copa do Brasil. O jogador esteve 22 minutos em campo e foi o autor do gol que garantiu o empate do time carioca nos minutos finais. Em seguida, em entrevista no gramado, ele frisou que estava em campo "no sacríficio".

"Eu consegui vir para o jogo, foi um pancada muito forte que tomei no joelho, ainda tenho uma dorzinha, eu vim no sacrifício, mas o Flamengo pede isso. Graças a Deus consegui fazer o gol", disse o atacante na ocasião.

Pedro se reapresentou mas seguiu com dores, no último sábado (23), passou novamente por exames e ficou de fora da derrota do Flamengo por 3 a 1 para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. A demora do departamento do médico do clube incomodou o atacante, que decidiu procurar um profissional de sua confiança. Ele foi ao mesmo médico que operou em 2018, quando estava no Tricolor carioca, levou os dois exames e optou pela cirurgia.

O Flamengo diz que participou da decisão, mas segundo apuração da Goal, a irritação de Pedro e do staff do atleta foi grande. Após o Fla-Flu, Renato Gaúcho chegou a dizer em entrevista coletiva que por não estar poupando os jogadores, citando o exemplo de Bruno Henrique e Pedro, o clube estaria perdendo esses atletas por lesão.

Nesta segunda-feira (25), Marcos Braz, vice de futebol, vai se reunir com o departamento médico do clube para tentar entender o que aconteceu e fazer cobranças. Há uma tentativa, no entanto, de não passar um clima de crise antes da partida contra o Athlético-PR, que pode garantir a classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil.

Enquanto isso, a lesão de Pedro é considerada leve e o clube projeta prepará-lo para a final da Copa Libertadores, que acontece no dia 27 de novembro. Apesar de não divulgar o tempo estimado de retorno, internamente acredita-se que seja possível.