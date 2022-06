São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Clássico acontece nesta quinta-feira (23), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na internet

São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (23), no Morumbi, a partir das 20h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo exclusivamente pelo streaming online do Prime Video - veja como acompanhar. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois da dura derrota para o Palmeiras na última segunda-feira (20), pela 13ª rodada do Brasileirão, o Tricolor busca a recuperação agora pela Copa do Brasil.

"Não dá para lamentar, a gente reconhece e entende o sentimento do torcedor que sai chateado, e a gente vai trabalhar muito e descansar para que quinta-feira a gente reverta essa história", afirmou o capitão Diego Costa.

Após a virada por 2 a 1, o técnico Rogério Ceni, que possui diversos problemas de desfalques, transferiu a responsabilidade de priorizar a Copa do Brasil para a diretoria.

"O grupo todo estava aqui hoje. Ninguém ficou fora dos jogadores de linha e não tem ninguém para voltar. Quer arriscar tudo na quinta (na Copa do Brasil)? Vamos arriscar. Podemos perder alguém por lesão? Podemos. Mas aí estaríamos cansados contra o Juventude (pelo Brasileirão). Temos que fazer escolhas. O que a direção topar, vamos lá", apontou o treinador e ídolo do clube.

Do outro, o Palmeiras, embalado e com a confiança em alta, pode ter os retornos de Marcos Rocha e Raphael Veiga, em transição física, enquanto o técnico Abel Ferreira, que cumpriu suspensão na segunda (20), volta a comandar a equipe na beira do gramado.

Em mata-matas, o São Paulo registra larga vantagem no retrospecto do confronto. O Tricolor venceu 14 vezes, contra seis do Verdão. Já na Copa do Brasil, as equipes se enfrentaram nas quartas de final. Em 2000, o Tricolor venceu os jogos de ida e volta por 2 a 1 e 3 a 2, respectivamente.

Prováveis escalações

Possível escalação do SÃO PAULO: Jandrei; Diego, Arboleda e Leo; Igor Vinícius, Gabriel, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Calleri.

Possível escalação do PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Luan), Gustavo Gómez, Murilo (Marcos Rocha) e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa (Raphael Veiga; Dudu, Veron e Rony.

Desfalques da partida

São Paulo:

Nikão: dores no tornozelo.

Moreira: seleção sub-18 portuguesa.

Colorado, Talles Costa, Sara Alisson, Luan e Caio: lesionados.

Palmeiras:

Jorge e Jailson: lesionados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o São Paulo nas odds da Sportsbet.io (clique aqui para ver as melhores opções). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2.46 na vitória do Verdão, $ 3,15 no empate e $ 2.98 caso o Tricolor vença.

Para este duelo, também paga-se $ 1,94 para ambos os times marcarem, e $ 1.80 para não.

Outra odd popular é a chance de apostar na hipótese dupla, pagando-se $ 1.50 em vitória do São Paulo ou empate, e pagando-se $ 1.36 em triunfo do Verdão ou empate.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO São Paulo x Palmeiras DATA Quinta-feira, 23 de junho de 2022 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ)

Quarto árbitro: Vinicius Gonçalves Dias (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 0 São Paulo Brasileirão 16 de junho de 2022 São Paulo 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 20 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Juventude Brasileirão 26 de junho de 2022 18h (de Brasília) Universidad Católica x São Paulo Copa Sul-Americana 30 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 4 x 2 Atlético-GO Brasileirão 16 de junho de 2022 São Paulo 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 20 de junho 2022

