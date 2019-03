São Paulo x Palmeiras: Quem venceu mais vezes o Choque-Rei?

O clássico paulista entra em campo pela primeira vez no ano neste sábado, no Pacaembu

e se encontram pela primeira vez no ano neste sábado (16), pelo , no Estádio do Pacaembu.

O clássico Choque-Rei tem um histórico bem movimentado e, na temporada passada, o conseguiu quebrar o tabu de mais de 16 anos sem vencer na casa do Tricolor, diminuindo a desvantagem entre as equipes.

O último duelo entre ambos foi realizado em 06 de outubro de 2018 pelo Brasileirão, e Gustavo Gómez e Deyverson marcaram os dois gols que selaram a vitória Alviverde no Estádio do Morumbi.

Abaixo, a Goal traz pra você todos os detalhes do histórico do confronto. Confira!

Choque-Rei: quem venceu mais na história?

(Foto: Miguel Schinchariol/Getty)

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 317 vezes, com 108 vitórias do Tricolor contra 107 do Verdão, além de 102 empates. O São Paulo já balançou as redes 423 vezes e sofreu 424 gols.

O Palmeiras, por sua vez, usa uma contagem diferente por considerar duelos do extinto Torneio Início. Assim, nas contas do Verdão, são 108 triunfos do São Paulo, 99 empates e 104 vitórias palmeirenses.

Choque-Rei: quem ganhou mais pelo Brasileirão?



(Foto:Miguel Schincariol/Getty)

Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Brasileiro, o resultado que mais vezes se repetiu foi o empate: 26 em 61 jogos. O Verdão, por sua vez, tem mais vitórias: 22 a 14. O time alviverde também foi quem mais balançou as redes: 80 contra 68 do Tricolor.

Choque-Rei: quem ganhou mais pelo ?



(Foto: Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação)

Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Paulista, a vantagem já pertence ao São Paulo: 67 triunfos, 47 empates e 56 derrotas. O Tricolor também foi quem mais balançou as redes: 247 contra 220 do time alviverde

E no Allianz Parque, quem leva vantagem?



(Foto: Fernando H. Ahuvia/Goal )

Inaugurado em 2014, o Allianz Parque já recebeu sete vezes o Choque-Rei e o Verdão segue com 100% de aproveitamento no confronto. Além disso, o Palmeiras já marcou 21 gols contra apenas quatro do São Paulo.

Quem venceu mais vezes no Morumbi?



(Foto: Fernando H. Ahuvia/Goal Brasil)

No Morumbi, 118 Choque-Reis já foram disputados e a vantagem são-paulina é grande: 50 vitórias, 42 empates e 26 derrotas, com 167 gols marcados pelo Tricolor contra 121 do Verdão.

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (16), a partir das 16h30 (de Brasília). O duelo será sediado no Pacaembu por motivos de comprometimento da estrutura do Estádio do Morumbi após a enchente da última semana.