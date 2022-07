Partida acontece neste sábado (23), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Beira-Rio, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

O São Paulo não vence há três partidas e, por isso, acabou se distanciando dos líderes do campeonato. O Tricolor está na decima posição, com 25 pontos somados, e deve ter o apoio de mais de 30 mil torcedores no Morumbi.

Para o duelo deste sábado, o técnico Rogério Ceni conta com os retornos de Patrick e Calleri, que cumpriram suspensão, mas continua com o departamento médico cheio e indicou que pode mexer na equipe, priorizando as Copas que o clube tem para disputar.

"Se quisermos tentar as copas, temos que abrir mão de algumas rodadas do Campeonato Brasileiro. Abrir mão no sentido de não colocar todo o time, não abrir mão de resultado. Nós vamos jogar e vamos competir, mas temos que dar um refresco para alguns jogadores estarem com energia máxima em determinados jogos que têm um espaçamento maior", afirmou.

Já o Goiás tenta se recuperar na competição, após derrota na última rodada e sabe que precisa somar pontos para se manter distante da zona de rebaixamento.

Foco no desafio de sábado pelo @Brasileirao! 💪



📸 Rosiron Rodrigues | Goiás EC pic.twitter.com/PcAB8Vap0a — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) July 21, 2022

O Esmeraldino, 14º colocado com 21 pontos, conta com os retnornos de Danilo Barcelos e Caio Vinícius, que cumpriram suspensão, enquanto Reynaldo e Apodi, com problemas físicos, são dúvidas.

"O São Paulo é uma equipe qualificadíssima, assiste o jogo do São Paulo contra o Fluminense, foi uma pela partida, de duas equipes que gostam de ter a bola e propor o jogo. Esperamos um jogo muito difícil, como são todos no Campeonato Brasileiro. Mas vamos ajustar os detalhes que nós fizeram deixar escapar a vitória na última partida, para fazermos um grande jogo, visando uma vitória, para fecharmos bem o turno. Sabemos das dificuldades, mas acredito que com a nossa equipe concentrada e focada, temos grandes chances de voltar com o grande resultado", disse o goleiro Tadeu, em entrevista coletiva.

Nos últimos 20 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 11 vitórias, contra oito do Goiás, além de um empate.

Prováveis escalações

Possível escalação do São Paulo: Thiago Couto, Rafinha, Lucas Beraldo, Luizao, Igor Vinícius, Gabriel, Talles, Nestor, Nikão, Marcos Guilherme e Calleri.

Possível escalação Goiás: Tadeu, Maguinho, Caetano, Reynaldo, (Yan Souto), Sávio, Matheus Sales, Luan Dias, Diego, Dadá Belmonte, Vinícius e Pedro Raul.

Desfalques da partida

São Paulo:

Jandrei, Léo, Miranda, Arboleda, Luan, Alisson, Caio, André Anderson e Reinaldo: lesionados.

Goiás:

Sidimar, Da Silva e Luiz Felipe: lesionados.

Renato Júnior: suspenso.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O São Paulo é favorito contra o Internacional nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,50 na vitória do Tricolor, $ 4 no empate e $ 7 caso o Esmeraldino vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $2,10 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,70 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se as duas equipes irão marcar na partida, pagando-se $ 2,25 caso positivo, e $ 1,55 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO São Paulo x Goiás DATA Sábado, 23 de julho de 2022 LOCAL Morumbi, São Paulo - SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Vieira (RN)

Assistentes: Rodrigo Correa (RJ) e Jean dos Santos (RN)

Quarto árbitro: Thiago Mattos (SP)

VAR: Daniel Bins (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Goiás

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 2 x 3 Fluminense Brasileirão 20 de julho de 2022 Juventude 0 x 0 Goiás Brasileirão 17 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Coritiba Brasileirão 30 de julho de 2022 16h30 (de Brasília) Palmeiras x Goiás Brasileirão 7 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 3 São Paulo Brasileirão 20 de julho de 2022 São Paulo 2 x 2 Fluminense Brasileirão 17 de julho de 2022

Próximas partidas